Путин взял под личный контроль экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолье-Сибирского Иркутской области. В городе в течение десятилетий скапливались токсичные отходы.

«Мы не должны ограничиваться только обеззараживанием территории Усолье-Сибирского, точнее объекта в Усолье-Сибирском. Знаю, что в планах госкорпорации «Росатом» – создание современного экологического производственно-промышленного комплекса, который позволит открыть современные предприятия и создать новые, хорошо оплачиваемые рабочие места для людей, которые проживают в этом районе. В целом это должно придать развитию Усолье-Сибирского новый, серьезный импульс... Все, кто присутствуют сегодня на нашем совещании, – должны держать эту ситуацию под постоянным личным контролем, и намерен и сам то же самое делать. Потому что ситуация неординарная», – сказал Владимир Путин.