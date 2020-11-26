Безработица подтолкнула к реформе службы занятости

Своевременная реакция

В 2021 году в 61 регионе будут модернизированы государственные службы (центры) занятости. Они начнут выполнять функции государственных кадровых агентств, сообщила «Российская газета» со ссылкой на информацию, полученную в Министерстве труда и соцзащиты.

Ранее, 24 ноября на конференции партии «Единая Россия» об этом впервые упомянул министр труда Антон Котяков. По его словам, расположенные в регионах службы занятости должны начать реально помогать в поиске работы гражданам, которые в этом нуждаются. В 2023 году на новый формат перейдут службы уже по всей России.

От служб занятости ждут, что они будут помогать построить оптимальную карьеру соискателю и набрать штат — работодателю. 22 тысячи сотрудников этих служб будут переобучены для освоения новых принципов, компетенций и технологий.

Министр также отметил, что благодаря единой цифровой платформе максимальное количество услуг будет предоставлять в электронном формате, причем службы занятости регионов смогут предлагать вакансии соискателям из любой точки стране. Модернизация охватит и службы занятости в сельской местности.

Сотрудники служб занятости, впрочем, могут сказать, что они и сейчас предлагают безработным вакансии, и будут правы. Пока непонятно, какие именно способы обеспечить прием человека на работу появятся в их распоряжении, кроме «цифровой платформы» — средства из разряда тех, на которые сейчас возлагаются все упования.

Скажем, поиск работы в другом регионе и сегодня доступен, при желании, через кадровые агентства. «Построение оптимальной карьеры» тоже не выглядит убедительно в этом контексте.

И все же, намерения министерства способны вселить надежду в сердца ищущих работу. И не без основания. В первое время особенно, а дальше заглядывать пока рано, сотрудники реформированной службы будут стараться сделать для соискателей все возможное, и какие-то инструменты для этого у них будут. Возможно, будет полегче с ее помощью устроиться в муниципальный или госсектор.

Достаточно очевидно, хотя об этом прямо не сказано, что намерение помочь гражданам трудоустроиться вызвано всплеском безработицы: более миллиона человек пополнили рынок труда, согласно недавно опубликованным данным. Это при том, что официальная безработица в РФ традиционно держалась на успокаивающе-низком уровне.

Этот всплеск, конечно, вызван эпидемией коронавируса. Но ведь помимо нее, есть еще и чуть подзабытая пенсионная реформа, выталкивающая на тот же рынок труда ежегодно все больше людей в том возрасте, в каком в России берут на работу крайне неохотно. В паре со спадом экономической активности из-аз вируса это уже грозит эпидемией безработицы: угрозы, с которой государство всерьез еще не сталкивалось.

Хотели как Америке? Будет

Предпосылки к переформированию работы служб занятости появились еще до кризиса, поэтому в изменениях условий их функционирования нет ничего удивительного, комментирует первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. В России, как и в любой стране мира, каждый год появляются безработные граждане: не только из-за кризиса, но и в силу сезонных факторов.

Например, говорит эксперт, есть граждане, занятые в сельском хозяйстве с весны по осень. Когда заканчивается сбор, людям требуется работа на осень и зиму, временное или постоянное трудоустройство. И в течение нескольких месяцев они находят работу. Это можно заметить по данным Росстата: так, уже в октябре число безработных снизилось на 83 тысячи человек по сравнению с сентябрем 2020 года. Сейчас в поиске работы остаются порядка 4,7 млн граждан, а безработица составляет 6,3%.

Также профессии постепенно устаревают, и граждане сталкиваются со сложностями в профориентации и переподготовке, добавляет Сигал. Этим и сейчас занимаются центры занятости. Но после перепрофилирования в государственные кадровые агентства система будет эффективнее помогать в трудоустройстве: и самим работникам, которые будут знать, каким набором компетенций им нужно обладать для трудоустройства, и работодателям, которые будут быстрее формировать штат из имеющихся безработных граждан.

По мнению основателя инвестклуба Frendex Руслана Пичугина, сейчас в службы занятости обращаются в основном для получения пособия по безработице, так как их эффективность в поиске работы «околонулевая». Тем более, высококвалифицированные специалисты или люди из IT-сферы никогда не воспользуются услугами биржи труда, говорит он, так как ее предложения не удовлетворят запросы таких специалистов.

Помимо низкой эффективности службы для безработных, это приводит к тому, замечает он, что естественная безработица, которая есть в каждой сфере, остается неучтенной. А это не позволяет принимать верные стратегические решения на федеральном уровне. В качестве иного примера Руслан Пичугин приводит статистику по безработице в США, которая считается точным макроэкономическим индикатором.

Превращение архаичного ведомства в современное кадровое агентство не только позволит получить более реальные данные о состояние экономики, но и создаст конкуренцию на рынке кадровых услуг, которая может стать драйвером развития сферы, уверен он. Единственная сложность на пути данной инициативы — это известная инертность российских государственных структур. Эффективный рынок труда может стать надежным фундаментом экономического роста, отмечает эксперт.