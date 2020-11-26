«Роснефть» подвела итоги арктических экспедиций 2020 года

В ходе встречи с прессой специалисты компании «Роснефть» рассказали о результатах экспедиционного сезона и комплексных исследованиях Арктики, которые компания ведет в сотрудничестве с ведущими научными организациями страны. Всего с 2012 года проведено более двадцати научных экспедиций по всему побережью Северного Ледовитого океана, в ходе которых проводились исследования ледников и айсбергов, морской и прибрежной зон, редких видов животных и птиц. В 2020 году выполненные геологические и экологические исследования позволят уточнить перспективы освоения Северо-Карского региона.

«В этом году у нас был самый длинный полевой сезон, что позволило решить все поставленные задачи. В арктическом регионе выполнены уникальные исследования по оценке геологического строения самых северных лицензионных участков Компании. В следующем году мы надеемся продолжить эту работу в Восточной Арктике. Значительную часть нашей научной программы составляют экологические исследования. Наработанный опыт и новейшие технологии позволяют нам бережно заниматься освоением арктического региона», – заявил директор департамента научно-технического развития и инноваций ПАО «НК «Роснефть» Александр Пашали.

«Роснефть» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и компанией «Росгеология» впервые в истории геологических исследований арктического шельфа Российской Федерации провели бурение малоглубинных скважин на севере Карского моря. По итогам этой работы будет составлена достоверная геологическая модель Северо-Карского региона. «Мы служим медиатором между наукой и бизнесом, создаем уникальные коллективы для проведения работ в Арктике. Потенциал этих работ очень велик. В этом году нашими совместными усилиями в Карском море получен самый северный керн, исследования которого будут вестись в течение ближайшего года. В 2021 году аналогичные исследования продолжатся на участках в море Лаптевых», – рассказал директор по исследованиям и разработкам Компании «Иннопрактика» Владимир Лакеев. В 2020 году «Роснефть» продолжила работу по созданию уникального микробного препарата для утилизации нефтяных загрязнений. Совместный научный проект «Роснефти», негосударственного института развития «Иннопрактика» и биологического факультета МГУ призван решить проблему утилизации углеводородов в приполярных широтах. В ходе совместных научно-исследовательских работ получено 39 патентов на микробные препараты и психрофильные штаммы микроорганизмов с показанной эффективностью утилизации нефтепродуктов в условиях морской среды и холодного климата. В 2023 году планируется завершить работы по разработке промышленной технологии получения микробного препарата.

Специалисты «Арктического Научного Центра» (входит в состав Корпоративного научно-проектного комплекса «Роснефти») совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук и Центром морских исследований МГУ провели в полевой сезон 2020 года масштабную экспедицию по изучению атлантического подвида моржа и белого медведя, занесенных в Красную книгу. Цель этих работ - оценить состояние и устойчивость арктических экосистем на основании исследований ключевых видов животных. Впервые выполнено масштабное обследование всех известных лежбищ атлантического моржа на территории архипелага Земли Франца-Иосифа. Полноценный учет численности моржей не проводился более десяти лет, а некоторые популяции не изучались с советских времен. Ученым удалось собрать морфометрические данные 6-ти особей медведей, а также произвести взвешивание животных, отбор проб крови, шерсти, биоматериалов, выявить закономерности распределения и поведения белых медведей в безледовый период. В рамках корпоративной программы по изучению, сохранению и мониторингу редких животных, «Роснефть» исследует также популяции белой чайки – редкого и уязвимого вида морских птиц и дикого северного оленя.