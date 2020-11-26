Рубль торгуется в узком диапазоне в четверг

Валютные торги четверга начались с отметок 75,51 рубля за доллар и 90,14 рубля за евро, однако к 17:00 по Москве рубль незначительно уступил доллару, откатившись до 75,68 рубля за американскую валюту и укрепился до 90,04 рубля против евро.

За тот же период индекс DXY остался фактически на месте, начав торги на отметке 92,1 и к ней же вернувшись.

«В начале сессии четверга рубль укреплялся на умеренно позитивном внешнем фоне, вновь переписав двухмесячный максимум в паре с долларом. Однако ситуация на мировых рынках стала быстро ухудшаться, в основном за счет активного снижения нефти. В результате российская валюта устремилась вниз, выйдя в умеренный минус»,- комментирует движения на рынке в течении дня эксперт БКС Дмитрий Бабин.

Как прогнозирует Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться на уровне 76,0-77,0 в паре с долларом и в диапазоне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой.