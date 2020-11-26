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Рычаг рубля поднимает утильсбор на автомобили

Москва, 26.11.2020
Когда, на сколько и почему планируется повысить утилизационный сбор.
#Авто
#Налоги
#Экономика
  • Рычаг рубля поднимает утильсбор на автомобили

Борис Кавашкин/ТАСС

Российские власти планируют с 2021 года проиндексировать на 25-30% утилизационный сбор на все виды автотехники, а также на спецтехнику. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на источники в автопроме, это связано с ослаблением курса рубля.

Повышение должно охватить все виды транспортных средств, включая спецтехнику. Из-за роста утилизационного сбора ожидается и повышение цен. В первую очередь — на импортные автомобили.

«Нам говорилось, что такие планы есть, но формально решение еще не принято. Не думаю, что это сильно защитит рынок от импорта – он и так неплохо защищен. Официально нам говорилось, что это связано с девальвацией российской валюты», — сообщил не названный собеседник агентства.

Напомним, что утилизационный сбор ввели в 2012 году  в качестве компенсации снижения пошлин после вступления Российской Федерации в ВТО. Сначала его платили только импортеры, а с 2014 года он был распространен и на произведенную в России технику. При этом для локализованных иностранных автоконцернов ввели промышленные субсидии.

Сбор повышался уже трижды. Сейчас его базовая ставка для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тысяч рублей, а для грузовиков и автобусов — 15 тысяч.

Утилизационный сбор — это единоразовый платеж в пользу государства, который производится с целью покрытия расходов на сохранение окружающей среды, поясняет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Принципиально на стоимость автомобилей его повышение не повлияет, уверен он. Куда сильнее на нее влияет девальвация. Нужно понимать, что большая часть электроники для автомобилей импортируется, как и некоторая часть деталей. Утилизационный сбор, таможенные пошлины, НДС, другие расходы производителей и дилеров — это то, что влияет на итоговую цену автомобиля, и доля первого фактора здесь минимальна. 

Максимум, на что повышение действительно может повлиять, — на автомобили, ввозимые из-за рубежа, но это слишком скромная часть авторынка, чтобы оказывать какое-то влияние на среднюю цену по стране, уверен Алексей Кричевский. А тот факт, что различные налоги и сборы будут повышаться, был предсказуем еще весной: нужно как-то залатывать дыры в бюджете, образовавшиеся из-за пандемии.

Причин повышения утилизационного сбора может быть несколько, самая очевидная версия — необходимость сохранения на достаточном уровне барьера для импорта из-за ощутимой девальвации рубля в этом году, указывает член экспертного совета комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности Алим Бишенов. Однако, исходя из оценки российского авторынка, доля иностранных авто не так велика, чтобы дополнительно индексировать ставки на утильсбор. Тем более что они и так индексировались в начале этого года: в легковом сегменте повышение составило в среднем 110,7%.

Таким образом, указывает эксперт, можно предположить, что помимо девальвации рубля причиной может стать стремление властей создать дополнительные условия для еще большей локализации автомобильного производства внутри страны. Это связано с тем, что на компенсации утилизационного сбора в России формально могут рассчитывать все те производители, которые локализуют производство в стране. Однако на практике Минпромторг одобряет их далеко не каждому участнику рынка, а только тем, кто заключает специнвестконтракты (СПИК). При этом компенсация у всех разная, исходя из этого самого уровня локализации.

Таким образом в правительстве хотят воздействовать на автоконцерны, чтобы те пересматривали внутренние модели производства в пользу российской экономики, полагает Алим Бишенов. При этом гарантий, что компенсации будут выше, нет, поскольку Минпромторг имеет довольно сложную систему подтверждения достаточного уровня локализации для установления действительно ощутимой компенсации. Но утилизационный сбор в любом случае в очередной раз повысится, что отразится на конечных ценах на автомобили. И в основном, подтверждает эксперт, это скажется на иностранных марках в массовом сегменте, которые и так собираются в России.

Очевидно, говорит Алим Бишенов, что такое решение будет воспринято негативно рынком и потребителями и скажется на дальнейшем падении спроса на новые автомобили. Он даже опасается, что, балансируя между необходимостью закладывать утильсбор в цену и снижением оперативных издержек на производстве, производители не смогут удержать на нынешнем уровне качество выпускаемой продукции.

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