Вход/Регистрация Подписка

Bloomberg: европейские компании не намерены отказываться от «Северного потока — 2»

Москва, 26.11.2020
#Северный поток
#Экономика
  • Bloomberg: европейские компании не намерены отказываться от «Северного потока — 2»

dpa/picture-alliance

Райнер Сил, исполнительный директор австрийской энергетической компании OMV AG, одной из главных компаний, финансирующих строительство газопровода «Северный поток 2», заявил, что Европа должна преследовать собственные интересы в сфере энергетики. По мнению главы главного энергетического гиганта Центральной Европы, в ближайшем будущем ничто не сможет помешать завершению этого проекта.

«Мы продолжаем участвовать в осуществлении проекта «Северный поток 2»,- подчеркнул Райнер Сил.- Я не хочу даже обсуждать выход из него. В наших планах он (выход) не значится».

В своем мнении относительно «Северного потока 2» Райнер Сил не одинок. Его интервью последовало за схожими заявлениями других защитников «Северного потока 2», руководителей Engie SA, Wintershall DEA и Uniper SE. Они тоже заявили, что не намерены выходить из проекта строительства 1239-километрового газопровода по дну Балтийского моря, по которому российский газ пойдет в самое «сердце» Старого Света, в Германию, что полностью соответствует энергетическим интересам континента.

К примеру, гендиректор Wintershall Марио Мехрен заявил на этой неделе о своей уверенности в том, что «Северный поток 2» будет достроен. С ним солидарен и руководитель Uniper Андреас Ширенбек. Финансовый директор Engie Юдит Хартман недавно заявила, что скорее всего на переговорах участников проекта в декабре будут обсуждаться дальнейшие шаги по его завершению.

Сейчас трудно говорить, изменится ли крайне негативное отношение к «Северному потоку 2» в Америке в следующем году, после прихода в Белый дом Джо Байдена, но очевидно, что последние четыре года в жизни проекта были очень бурные. Газопровод, который отчаянно защищает канцлер Ангела Меркель и немецкий бизнес, стал одной из главных причин резкого ухудшения отношений между Германией и Соединенными Штатами, которые не отказываются от надежд сорвать окончание строительства. Вашингтон утверждает, что беспокоится об энергетической независимости Европы, но европейцам уже давно очевидно, что под этим предлогом американцы просто хотят заставить их покупать недешевый российский газ, а дорогой американский сжиженный газ. Американцев с пеной у рта поддерживают их союзники из Восточной Европы: Польша, страны Балтии и, конечно же, Украина.   

Берлин, между тем, несмотря на многочисленные политические разногласия с Москвой и огромное давление из-за океана защищает проект, который позволит увеличить поставки российского газа Газпромом почти вдвое. Германия не только хочет стать энергетическим хабом континента при помощи газа из России, но и стремится полностью отказаться от угля и атомной энергии. 

«Мы уже выполнили нашу часть работы – профинансировали проект,- подчеркнул Райнер Сил.- Что произойдет, если «Северный поток 2» не будет достроен? Европе придется закупать больше сжиженного газа в Америке, но это приведет к росту напряженности».

США пытаются остановить строительство газопровода при помощи санкций против участвующих в нем европейских компаний с прошлого года. Палата представителей и Сенат Конгресса США недавно договорились включить в «черный» санкционный список страховые и сертификационные компании, участвующие в проекте, который оценивается в 11,5 млрд долларов. Правительство ФРГ сейчас проводит переговоры с немецкими компаниями, участвующими в проекте, с целью координации ответа на угрозы из-за океана.

Последний пакет санкций против проекта «Северный поток 2» должен быть включен в бюджет американского военного ведомства в декабре. Что касается графика окончания строительства газопровода, то, по словам Сила, с ним пока не все ясно. По крайней мере, у компаний, финансирующих проект, информации по дате возобновления работ нет.

«Зима стучится в дверь,- закончил свое интервью Райнер Сил.- Этот газопровод нужен всем».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Запуск маркетплейса позволит ММК существенно нарастить онлайн-продажи

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» планирует в начале 2021 года запустить собственный маркетплейс – электронную платформу, где покупатели смогут заказывать металлопрокат и метизы онлайн

Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Чубайс не ушел под Шувалова
    Кабмин устроил большую чистку среди институтов развития. Причем с некоторыми решили не церемониться — их просто ликвидируют. Некоторые — объединяют. Иногда — в довольно странные гибриды
  2. Возможна ли российская школа без «Войны и мира»
    Рассмотреть возможность убрать огромные тома таких классических литературных произведений, как «Война и мир» и «Тихий Дон» из школьной программы предложила доцент Московского городского педагогического университета (МГПУ), кандидат филологических наук Ирина Мурза. Предложение немедленно вызвало бурную дискуссию в СМИ, педагогической, филологической и родительской среде, дойдя даже до Госдумы
  3. Армения. На пути к катастрофе
    Как Никол Пашинян довел Армению до военной капитуляции и почему он до сих пор у власти
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама