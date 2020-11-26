Bloomberg: европейские компании не намерены отказываться от «Северного потока — 2»

Райнер Сил, исполнительный директор австрийской энергетической компании OMV AG, одной из главных компаний, финансирующих строительство газопровода «Северный поток 2», заявил, что Европа должна преследовать собственные интересы в сфере энергетики. По мнению главы главного энергетического гиганта Центральной Европы, в ближайшем будущем ничто не сможет помешать завершению этого проекта.

«Мы продолжаем участвовать в осуществлении проекта «Северный поток 2»,- подчеркнул Райнер Сил.- Я не хочу даже обсуждать выход из него. В наших планах он (выход) не значится».

В своем мнении относительно «Северного потока 2» Райнер Сил не одинок. Его интервью последовало за схожими заявлениями других защитников «Северного потока 2», руководителей Engie SA, Wintershall DEA и Uniper SE. Они тоже заявили, что не намерены выходить из проекта строительства 1239-километрового газопровода по дну Балтийского моря, по которому российский газ пойдет в самое «сердце» Старого Света, в Германию, что полностью соответствует энергетическим интересам континента.

К примеру, гендиректор Wintershall Марио Мехрен заявил на этой неделе о своей уверенности в том, что «Северный поток 2» будет достроен. С ним солидарен и руководитель Uniper Андреас Ширенбек. Финансовый директор Engie Юдит Хартман недавно заявила, что скорее всего на переговорах участников проекта в декабре будут обсуждаться дальнейшие шаги по его завершению.

Сейчас трудно говорить, изменится ли крайне негативное отношение к «Северному потоку 2» в Америке в следующем году, после прихода в Белый дом Джо Байдена, но очевидно, что последние четыре года в жизни проекта были очень бурные. Газопровод, который отчаянно защищает канцлер Ангела Меркель и немецкий бизнес, стал одной из главных причин резкого ухудшения отношений между Германией и Соединенными Штатами, которые не отказываются от надежд сорвать окончание строительства. Вашингтон утверждает, что беспокоится об энергетической независимости Европы, но европейцам уже давно очевидно, что под этим предлогом американцы просто хотят заставить их покупать недешевый российский газ, а дорогой американский сжиженный газ. Американцев с пеной у рта поддерживают их союзники из Восточной Европы: Польша, страны Балтии и, конечно же, Украина.

Берлин, между тем, несмотря на многочисленные политические разногласия с Москвой и огромное давление из-за океана защищает проект, который позволит увеличить поставки российского газа Газпромом почти вдвое. Германия не только хочет стать энергетическим хабом континента при помощи газа из России, но и стремится полностью отказаться от угля и атомной энергии.

«Мы уже выполнили нашу часть работы – профинансировали проект,- подчеркнул Райнер Сил.- Что произойдет, если «Северный поток 2» не будет достроен? Европе придется закупать больше сжиженного газа в Америке, но это приведет к росту напряженности».

США пытаются остановить строительство газопровода при помощи санкций против участвующих в нем европейских компаний с прошлого года. Палата представителей и Сенат Конгресса США недавно договорились включить в «черный» санкционный список страховые и сертификационные компании, участвующие в проекте, который оценивается в 11,5 млрд долларов. Правительство ФРГ сейчас проводит переговоры с немецкими компаниями, участвующими в проекте, с целью координации ответа на угрозы из-за океана.

Последний пакет санкций против проекта «Северный поток 2» должен быть включен в бюджет американского военного ведомства в декабре. Что касается графика окончания строительства газопровода, то, по словам Сила, с ним пока не все ясно. По крайней мере, у компаний, финансирующих проект, информации по дате возобновления работ нет.

«Зима стучится в дверь,- закончил свое интервью Райнер Сил.- Этот газопровод нужен всем».