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В сланцевом секторе США нарастает волна банкротств

Москва, 26.11.2020
#Нефть
#Экономика
  • В сланцевом секторе США нарастает волна банкротств

EPA

Восстановление американской нефтяной промышленности после самого крупного в истории падения спроса на нефть проходит очень медленно и неравномерно. Одни компании начали долгожданную консолидацию в нефтегазовом секторе, а другие сообщают о банкротстве и просят защиты от кредиторов.

Американская «нефтянка», включая сланцевый сектор так же, как и все остальные отрасли и сектора экономики, получил определенную помощь от правительства. Это в первую очередь налоговые льготы, в том числе снижение ставок роялти на добычу нефти и газа, а также невзыскиваемые кредиты и ссуды в соответствии с Программой гарантии заработной платы (РРР), позволяющей сохранить кадры во время пандемии.

Тем не менее, во втором квартале, после обвала цен на нефть в начале марта, в нефтегазовом секторе начала набирать силу волна банкротств. Компании начали немедленно снижать расходы и в апреле-июне сократили добычу более чем на 2 млн б/с.

За последние полгода в секторе закрылись тысячи рабочих мест. Причем, большая часть может быть потеряна безвозвратно.

Сланцевый сектор, для которого этот год выдался особенно трудным, ждут еще более сложные времена, потому что Джо Байден, который через два месяца станет новым президентом США, обещал запретить новое бурение на федеральных землях.

Правительственная помощь, особенно снижение ставок роялти на добычу нефти и газа на федеральных землях и в водах, оказалось малоэффективной. Согласно новому исследованию BailoutWatch, Public Citizen и Friends of the Earth, добывающая промышленность получила от 10,4 до 15,2 млрд долларов прямой помощи. Деньги получили более 26 тыс. угольных и нефтегазовых компаний. Кроме этого, власти оказали добывающим компаниям, включая нефтегазовые, и косвенную помощь.

По данным издания Houston Chronicle, при помощи невзыскиваемых кредитов более чем на 1 млрд долларов РРР помогла спасти более половины рабочих мест в нефтяном секторе Техаса: 93117 из 182500.

После волны банкротств в третьем квартале североамериканские нефтяные и обслуживающие компании, сообщает юридическая фирма Haynes and Boone, продолжили еще более активно обращаться за защитой от кредиторов и в начале четвертого квартала.

Среди более «здоровых» компаний сланцевого сектора в последнее время резко набирала популярность консолидация. О том, что американские сланцевики возлагают большие надежды на слияния, говорится в исследовании компании GlobalData. Особенно много слияний произошло, по словам аналитика GlobalData Эндрю Фолсе, среди компаний, работающих в Пермианском бассейне.

«Этот бассейн остается наиболее привлекательным в США благодаря очень конкурентоспособным срокам окупаемости по сравнению с оффшорными проектами, - отмечает Эндрю Фолсе. - В Пермианском бассейне окупаемость измеряется месяцами, а в других местах растягивается обычно на годы».

Восстановление американской нефтяной промышленности после самого крупного в истории падения спроса на нефть проходит очень медленно и неравномерно. Одни компании начали долгожданную консолидацию в нефтегазовом секторе, а другие сообщают о банкротстве и просят защиты от кредиторов.

Американская «нефтянка», включая сланцевый сектор так же, как и все остальные отрасли и сектора экономики, получил определенную помощь от правительства. Это в первую очередь налоговые льготы, в том числе снижение ставок роялти на добычу нефти и газа, а также невзыскиваемые кредиты и ссуды в соответствии с Программой гарантии заработной платы (РРР), позволяющей сохранить кадры во время пандемии.

Тем не менее, во втором квартале, после обвала цен на нефть в начале марта, в нефтегазовом секторе начала набирать силу волна банкротств. Компании начали немедленно снижать расходы и в апреле-июне сократили добычу более чем на 2 млн б/с.

За последние полгода в секторе закрылись тысячи рабочих мест. Причем, большая часть может быть потеряна безвозвратно.

Сланцевый сектор, для которого этот год выдался особенно трудным, ждут еще более сложные времена, потому что Джо Байден, который через два месяца станет новым президентом США, обещал запретить новое бурение на федеральных землях.

Правительственная помощь, особенно снижение ставок роялти на добычу нефти и газа на федеральных землях и в водах, оказалось малоэффективной. Согласно новому исследованию BailoutWatch, Public Citizen и Friends of the Earth, добывающая промышленность получила от 10,4 до 15,2 млрд долларов прямой помощи. Деньги получили более 26 тыс. угольных и нефтегазовых компаний. Кроме этого, власти оказали добывающим компаниям, включая нефтегазовые, и косвенную помощь.

По данным издания Houston Chronicle, при помощи невзыскиваемых кредитов более чем на 1 млрд долларов РРР помогла спасти более половины рабочих мест в нефтяном секторе Техаса: 93117 из 182500.

После волны банкротств в третьем квартале североамериканские нефтяные и обслуживающие компании, сообщает юридическая фирма Haynes and Boone, продолжили еще более активно обращаться за защитой от кредиторов и в начале четвертого квартала.

Среди более «здоровых» компаний сланцевого сектора в последнее время резко набирала популярность консолидация. О том, что американские сланцевики возлагают большие надежды на слияния, говорится в исследовании компании GlobalData. Особенно много слияний произошло, по словам аналитика GlobalData Эндрю Фолсе, среди компаний, работающих в Пермианском бассейне.

«Этот бассейн остается наиболее привлекательным в США благодаря очень конкурентоспособным срокам окупаемости по сравнению с оффшорными проектами, - отмечает Эндрю Фолсе. - В Пермианском бассейне окупаемость измеряется месяцами, а в других местах растягивается обычно на годы».

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