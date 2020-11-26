Собянин: половина москвичей имеет иммунитет к коронавирусу

Около половины жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, заявил в мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-24» – сообщает «РИА Новости».

«Вариант сегодня торможения эпидемии – это те меры ограничительные, которые мы предпринимаем, и второе - это популяционный иммунитет, о котором говорят все ученые, специалисты. Проведенные исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения имеют иммунный ответ к коронавирусу: клеточный иммунитет, антитела и т.д. Большое достаточно исследование, проведенное в Москве, говорит о том, что теоретически процентов 50 населения уже более-менее защищены от коронавируса, но никто не гарантирует, что дальше не последует повторное заболевание», – сказал Собянин.