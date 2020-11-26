Собянин продлил ограничения в Москве до 15 января

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные ранее ограничения, срок которых истекает 29 ноября, до 15 января 2021 года.

Так, москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется оставаться дома, проездные документы этой категории граждан будут заблокированы, пишет чиновник в своем блоге.

По-прежнему предприятиям и организациям Москвы предписано обеспечивать удаленный режим работы для минимум 30% своего персонала.

Не будут работать и досуговые учреждения для детей, за исключением, тех организаций дополнительного образования, где требуется аттестация.