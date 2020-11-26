Тихановская пообещала аннулировать договоренности Лукашенко с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что, когда она придёт к власти, то аннулирует условия всех последних договоренностей Александра Лукашенко с Россией.

Как передаёт РИА Новости, об этом лидер белорусской оппозиции напасала в своём официальном Telegram-канале. Как подчеркнула экс-кандидат в президенты, оппозиция всегда выступала и выступаем за дружественные и партнерские отношения между Минском и Москвой.

Но, при этом, как отметила она, «о чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа»,

«Поэтому новая власть пересмотрит все сделки и договоры, так как независимость и суверенитет не может быть предметом торга», – резюмировала Тихановская.

Своё заявление бывший соперник Лукашенко сделала на фоне визита в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова. После встречи с дипломатом действующий глава белорусского государства заявил, что власти хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Россией.

В свою очередь Лавров подчеркнул, что Москва готова поддержать внутриполитические инициативы Лукашенко, а также высоко оценил действия властей Белоруссии для продвижения интеграции двух стран.