Президент США Дональд Трамп помиловал Майкла Флинна, который был его советником по национальной безопасности.

«Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Флинна. Поздравления Флинну и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет поистине фантастический День Благодарения!», – написал Трамп в твиттере.

Майкл Флинн подал в отставку спустя 24 дня после назначения на должность советника президента США по национальной безопасности. Скандал разгорелся из-за встречи после того, как стало известно о разговоре Майкла Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком, в ходе которого якобы обсуждался вопрос об отмене санкций Вашингтона в отношении Москвы. Разговор произошел до инаугурации Трампа и назначения Флинна на должность советника по национальной безопасности.

Позже Флинн заключил сделку с ФБР, признав себя виновным во лжи под присягой о своем разговоре с Кисляком.