Трамп снова потребовал пересмотра итогов выборов президента США

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о фальсификации результатов выборов главы США, которые состоялись 3 ноября, пишет издание The Hill.

«Эти выборы демократами были проиграны. Они жульничали. Это были мошеннические выборы», - заявил Дональд Трамп в ходе в Пенсильвании с группой республиканцев. Трамп призвал провести проверку по итогам голосования на основании имеющихся у него доказательств, которые способны повлиять на исход выборов.

«Мы должны перевернуть итоги выборов», - заявил Трамп. По его словам, для этого нужен только «судья, который выслушает это должным образом».

Издание уточняет, что общение президента длилось несколько минут по средствам громкой связи на телефоне своего советника по предвыборной кампании Дженн Эллис, которая присутствовала на встрече непосредственно.

Ранее в ряде штатов были отклонены иски команды Трампа о пересмотре результатов голосования, а также признана победа кандидата от демократов Джо Байдена, сообщает The Hill.