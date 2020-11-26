Умер самый засекреченный российский подводник

На 63-м году жизни скончался начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, Герой России, вице-адмирал Алексей Буриличев.

По данным отечественных СМИ, Буриличев умер 25 ноября в Москве. В частности, об этом сообщает «Фонтанка». Согласно информации, несколько недель назад вице-адмирал был госпитализирован с подозрением на некое инфекционное заболевание.

Алексей Буриличев, который родился в 1958 году в Ленинграде, возглавлял Главное управление глубоководных исследований российского военного ведомства (ГУГИ) с 2005 года. О ГУГИ практически нет никаких официальных данных. Известно лишь, что это ведомство – одно из самых засекреченных подразделений российской армии и флота. В задачи ГУГИ входит поиск и спасение затонувших объектов, картографирование морского дна и испытания аварийно-спасательного имущества.

В открытых источниках очень мало информации и Алексее Буриличеве, которого в СМИ также называют самым засекреченным российским подводником. Известно лишь, что Буриличев Герой Российской Федерации. Это звание он получил в 1996 году после того, как подводная лодка К-461 «Волк» под его командованием обнаружила и скрытно наблюдала в Атлантике за секретной субмариной из США с баллистическими ракетами. Кроме того, Буриличев награждён орденами Красной Звезды и Мужества.