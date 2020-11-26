В Госдуме приняли закон о регулировании дистанционной работы

Депутаты нижней палаты российского парламента на пленарном заседании в четверг приняли в третьем чтении законопроект об особенностях дистанционной работы.

Документ, авторами которого стали депутаты Госдумы и члены Совфеда во главе со спикерами обеих палат парламента РФ, дополняет и детализирует положения главы 49.1 ТК РФ, посвящённой особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. В частности, законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удалённых работников, регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения и порядок взаимодействия сотрудника и работодателя, передаёт ТАСС.

При этом документ в ходе доработки претерпел существенные изменения. Всего было принято 16 поправок. Среди них: нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, находящихся на удалёнке, необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке, а также ограничение максимального срока временного перевода на дистанционку. Согласно законопроекту его продолжительность не должна превышать шести месяцев. При этом перевод на удалённую работу не является основанием для снижения зарплаты при сохранении объёма работы.

Кроме того, для удалёнщиков скорректирован перечень оснований для увольнения. Например, их смогут увольнять за невыход на связь с работодателем более 2-х рабочих дней подряд без уважительной причины. Данное положение меняет такое общее основание, как прогул, который невозможно применять к сотрудникам на удалёнке.

Помимо этого, из редакции первого чтения исчезло положение о том, что «работник имеет право на неприкосновенность времени отдыха». Но, как пояснил один из разработчиков документа депутат Андрей Исаев, в законопроекте такое право сохраняется, но конкретизируется в нескольких статьях, а изменение формулировок вызвано исключительно юридическими причинами.

Вступление нового закона в силу запланировано на 1 января 2021 года.