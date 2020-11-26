В Москве за сутки от СOVID-19 умерло 77 человек

За минувшие сутки в Москве умерло 77 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию – говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 8 680 человек. Днем ранее в Москве от СOVID-19 скончался 73 пациент, а у 6 075 человек был выявлен коронавирус. Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразилось 571 177 человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные ранее ограничения, срок которых истекал 29 ноября 2020 года, до 15 января 2021 года.

Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется оставаться дома, проездные документы этой категории граждан будут заблокированы, пишет чиновник в своем блоге.

По-прежнему предприятиям и организациям Москвы предписано обеспечивать удаленный режим работы для минимум 30% своего персонала.

Не будут работать и досуговые учреждения для детей, за исключением, тех организаций дополнительного образования, где требуется аттестация.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной. Он уточнил, что на неделе с 16 по 22 ноября число новых случаев «ковидной пневмонии» увеличилось на 2%, а число госпитализаций выросло на 3%. Чиновник также отметил, что темпы госпитализации в октябре были в столице намного выше.