В Роспотребнадзоре назвали самые частые симптомы COVID-19 у детей

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал самые частые симптомы COVID-19 у детей.

По его данным, это кашель и повышенная температура. Кроме того, у небольшого процента заболевших детей также наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом, но при отсутствии респираторных симптомов, передаёт РИА Новости.

При этом специалист уточнил, что потеря обоняния для детей симптом не характерный, так как, например, малыши сами не могут это объяснить, а родителям сложно понять, пропало у их ребёнка обоняние или нет.

Ранее сообщалось, что за последние сутки число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 25 487 случаев. В общей сложности в нашей стране за все время эпидемии выявлено 2 187 990 случаев COVID-19.

Также отмечен рост летальных исходов от коронавируса – 524. Днём ранее от этого недуга скончалось 507 пациентов, в общей сложности число безвозвратных потерь достигло за все время пандемии 38 062. Отмечена и положительная динамика по выписанным пациентам, за последние 24 часа выздоровели 25 073 пациента. В общей сложности успешно перебороли инфекцию 1 685 492 выписанных. Лечение продолжают 464 436 пациентов.

Наибольший прирост за сутки новых больных отмечен в Москве - 6 075. Накануне в столице было отмечено снижение заболевших до 4 тыс. в сутки. Также зафиксировано 73 смерти и рекордные за осень 6 229 выздоровевших.

На втором месте продолжает оставаться Санкт-Петербург (+3669), на третьем – Подмосковье (+1022). В пятерке также Нижегородская область (+453) и Свердловская область (+391).

Напомним, вторая волна коронавируса стала накрывать нашу страну в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине первого месяца осени их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс., 28 сентября – в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября – в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс., 14 ноября – в 22 тыс., 19 ноября – в 23 тыс., 20 ноября – в 24 тыс., 23 ноября – в 25 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.