В России на фоне падения доходов населения выросли продажи хлеба

В России впервые за пять лет выросли продажи хлеба, о чем сообщает Российский союз пекарей (РСП). Ожидается, что продажи хлеба до конца 2020 года вырастут более чем на 60 тыс. тонн, - до 7,95 млн тонн в годовом выражении, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитической компании BusinesStat. В период за январь-сентябрь продажи хлеба выросли на 2,9% - до 552,7 млрд руб.

По мнению аналитиков, причиной роста продаж хлеба является падение доходов населения, из-за чего россияне стали больше приобретать товаров первой необходимости. Реальные доходы россиян втором и третьем кварталах 2020 г. снизились на 8,4% и 4,8% соответственно, сообщает Росстат. По мнению главы союза пекарей Алексея Лялина, рост продаж хлеба вызван также стремлением людей тратить деньги на сытные продукты.

Директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков напомнил, что продажи хлеба всегда растут во времена кризисов. Именно такая ситуация наблюдалась в 2008 году, после стабилизации ситуации, как правило, наблюдается снижение хлебобулочной продукции.