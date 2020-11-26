В Турции «заговорщикам» вынесли почти по 80 пожизненных сроков за попытку госпереворота

Суд в Турции вынес решение в отношении подозреваемых по делу о попытке государственного переворота в 2016 году.

Как передаёт «Европейская правда» со ссылкой на Anadolu, судебный процесс касался событий, произошедших на авиабазе Акынджи, расположенной недалеко от Анкары. Тогда начальник штаба генерал Хулуси Акар, который сейчас возглавляет Минобороны страны, а также другие высшие командиры – стали заложниками на базе, их захватила группа военных, которая планировала сменить власть в стране.

Суд над 475 пилотами ВВС и другими подозреваемыми, связанными с базой, начался ещё в августе 2017 года. Согласно приговору суда, бывший командир базы и несколько пилотов истребителей F-16 получили по 79 пожизненных сроков.

Такой же приговор получили четыре «гражданских имама», которые, якобы планировали государственный переворот, следуя указаниям лидера организации FETO Фетхуллаха Гюлена. Ещё несколько обвиняемых получили от 3 до 16 пожизненных сроков.

Также было решено разделить дела некоторых обвиняемых, включая Гюлена и гражданского имама Адила Оксюза, которых судят заочно.

Напомним, в 2016 году истребители F-16 трижды обстреляли здание турецкого парламента, а также дорогу возле дворца президента Турции Реджепа Эрдогана и штаб-квартиры спецназа и полиции Анкары. При этом сам турецкий лидер тогда находился на юге страны, где проводил свой отдых.

После того, как попытка переворота провалилась, более 100 тыс. работников государственного сектора, включая преподавателей и судей, были уволены и арестованы из-за подозрений в связях с Гюленом. Аресты по эту делу продолжаются до сих пор.