Владимир Ефимов: в Москве внедрят новейшие методики управления городским хозяйством

Москва и 38 российских городов получат рекомендации по улучшению политики развития города. Столица принимает участие в проекте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Обзор национальной городской политики Российской Федерации», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столица активно анализирует международный опыт в различных сферах городского развития и внедряет зарекомендовавшие себя решения, реализованные в городах за рубежом. Мы также выступаем в качестве партнера для регионов России по внедрению лучших практик, реализуемых в Москве и отмеченных российскими и международными рейтингами и наградами. Сотрудничество с такой авторитетной международной организацией как ОЭСР позволит нам получить независимую оценку проводимой правительством Москвы политики развития города, а также поделиться накопленным опытом с иностранными коллегами», - отметил вице-мэр.

Проект ОЭСР был запущен в 2011 году и уже реализован для таких государств, как Китай, Казахстан, Польша, Чили, Вьетнам и Мексика. Россия присоединилась к инициативе в 2020 году. В рамках этого проекта ОЭСР осуществит оценку российских городов и к ноябрю 2021 года представит рекомендации по усовершенствованию законодательства в области городского управления.

В ноябре 2020 года в России стартовал двухнедельный онлайн-марафон по вопросам развития российской городов, а 25 ноября состоялась сессия Москвы в рамках проекта ОЭСР. Об основных показателях экономического развития столицы, бюджете и инвестиционной политике правительства Москвы рассказал эксперт Аналитического центра города Москвы Марк Рахмангулов.

Первые выводы ОЭСР представит в конце года. Также запланирован промежуточный этап обсуждений на комитете ОЭСР в Париже. По итогам реализации проекта подготовят отчет с рекомендациями по развитию городской жилищной и строительной политики в России.

«Обзор, который будет составлен по итогам проекта, поможет усовершенствовать подходы к сбору городской статистики в соответствии с методиками ОЭСР и шире внедрить новые гибкие практики управления, в том числе основанные на повестке дня в области развития до 2030 года, принятой ООН», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, эксперты ОЭСР обладают значительным опытом в сфере оценки городской политики. Москва уже использует международные показатели для оценки эффективности реализации государственных программ.