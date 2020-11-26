Замминистра заявил о рисках кредитованию из-за ОФЗ

Министерство финансов России досрочно перевыполнило план по займам на текущих квартал. В оставшееся до конца года время ведомство планирует тестировать спрос на инструменты с фиксированной доходностью, держа в уме планы на следующий год, когда общий объем займов должен сократиться.

В последние месяцы основной спрос приходился на так называемые флоатеры — бумаги с плавающим купоном. Но в следующем году Минфин намерен повысить долю классических облигаций, с постоянным купонным доходом.

Выполнить квартальный план ударными темпами позволили несколько факторов. И прежде всего это аукционы месячного и годового РЕПО, которые проводит Центральный банк. Практически все эксперты говорят о том, что крупные банки берут средства у ЦБ и на них покупают ОФЗ на аукционах. Это своего рода консенсус между банками и государством. Одним нужно заработать, другим — привлечь заимствования для финансирования дефицита бюджета, образовавшегося в этом году из-за коронавируса и падения цен и спроса на углеводороды.

Итак, крупные российские банки стали основными покупателями гособлигаций в последние пару месяцев, при этом Минфин на аукционах продавал долговые бумаги с премией.

В октябре доля их участия в аукционах ОФЗ выросла до 89,9% — с 82,9% в сентябре, в то время как иностранные инвесторы сокращали свои вложения. Отдельно стоит отметить, что в активную покупку ОФЗ включились два крупнейших кредитора — Сбербанк и ВТБ.

Однако теперь в самом Минфине заявляют, что сложившаяся ситуация несет в себе определенные риски. Так, заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью агентству Рейтер заявил, что повышенный интерес банков к гособлигациям создает риск недофинансирования корпоративного сектора.

«Есть такое понятие, как crowding out effect, когда банки из кредитования частного сектора переходят в кредитование Российской Федерации. Это классический эффект, описанный во всех учебниках. Чем больше ОФЗ, тем меньше кредитов частному сектору, это очевидно», — сказал Моисеев.

Это замечание совершенно справедливо. Обычно корпоративные заемщики предлагают более высокую доходность по своим облигациям, чем государство. Однако, как уже было сказано выше, Минфин размещал свои ОФЗ с премией к рынку. И нет ничего удивительного, что основной интерес инвесторов, в данном случае банкиров, концентрируется в сегменте ОФЗ.

Вместе с тем, Моисеев отметил, что на данный момент у государства нет альтернативы финансированию дефицита бюджета путем заимствований. В частности, он заявил, что один из возможных инструментов — приватизация — не сможет решить проблему нехватки источников для покрытия дефицита бюджета.

Планы Минфина на долговом рынке прокомментировал Петр Казакевич, возглавивший профильный департамент ведомства в начале сентября. По его словам, до конца года объем чистых заимствований должен перевалить за 5 трлн рублей — их резкое повышение в этом году объясняется как раз необходимостью финансирования бюджетного дефицита. Напомним, в 2019 году Минфин занял 2 трлн 82 млрд рублей, это меньше, чем только за IV квартал этого года.

С учетом состоявшегося 25 ноября аукциона, общий объем привлечений в текущем квартале составил уже 2,327 трлн рублей. Стоит, правда, отметить, что занял Минфин на последнем аукционе всего 17,8 млрд рублей — это минимум за много месяцев.

«Мы исходим из того, что этот год является уникальным для российского бюджета и что таких массированных заимствований, как в этом году, в следующие годы не потребуется. Вы знаете, что на следующий год у нас предусмотрено валовое привлечение в меньшем объеме — 3,7 трлн рублей, чистых — 2,7 трлн рублей», — сказал Казакевич.