В России установлен новый антирекорд по суточному приросту больных COVID

За последние сутки число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 25 487 случаев заражения в 85 регионах, передает оперштаб. Текущая неделя началась превышения суточного прироста 25 тысяч новых диагнозов, в последующие два дня наблюдалось снижение заболевших. 25 ноября количество новых случаев снизилось до 23 675, а в сегодня отмечен рост почти на две тысячи. В общей сложности за все время эпидемии выявлено 2 187 990 случаев коронавирусной инфекции

Также отмечен рост летальных исходов от ковид – 524. Днем ранее от коронавируса скончалось 507 пациентов, в общей сложности число безвозвратных потерь достигло за все время 38 062 умерших. Отмечена и положительная динамика по выписанным пациентам, за последние 24 часа выздоровели 25 073 пациента. В общей сложности успешно перебороли инфекцию 1 685 492 выписанных. Лечение продолжают 464 436 пациентов.

Коронавирус. Ситуация в регионах

Наибольший прирост за сутки новых больных отмечен в Москве - 6 075. Накануне в столице было отмечено снижение заболевших до 4 тыс. в сутки. Также зафиксировано 73 смерти и рекордные за осень 6 229 выздоровевших.

На втором месте продолжает оставаться Санкт-Петербург (+3669), на третьем - Московская область (+1022). В пятерке – Нижегородская область (+453) и Свердловская область (+391). В десятке Свердловская область (+361), Архангельская область (+356), Карелия (+351), Хабаровский край (+344) и Красноярский край (+334).