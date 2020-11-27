Путин проведет ежегодную пресс-конференцию из резиденции в Ново-Огареве

17 декабря состоится большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля. В этом году мероприятие пройдет в режиме видеоконференция. Уточняется, что Путин выйдет на связь с журналистами из своей резиденции в Ново-Огареве.

В Кремле сообщили, что решение о проведении конференции в режиме онлайн принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, отмечается в сообщении пресс-службы.

При этом представители иностранной прессы смогут работать в привычном для них зале Центра Международной Торговли. Региональные журналисты смогут задать свои вопросы, не выезжая за пределы региона. В Москве для СМИ будут организованы специальные площадки, число журналистов на которых будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора. Также площадки будут расположены в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке.

Напомним, в декабре, начиная с 2001 года, Путин традиционно проводит пресс-конференцию для представителей российских и зарубежных СМИ. Временного лимита мероприятие не имеет, оно длится обычно не менее трех часов.