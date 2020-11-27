Акции дня: котировки «Селигдара» просели перед закрытием реестра

Акции золотодобывающей компании «Селигдар» торговались хуже рынка перед закрытием реестра. Последний шанс попасть в реестр был у трейдеров накануне, 26 ноября. В пятницу, 27 ноября бумаги торговались без дивидендов. По итогам дневной сессии обыкновенные акции упали на -6,06% до 46,78 рублей, а «префы» на -6,32% до 43 рублей.

Ранее акционеры «Селигдара» на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за 9 месяцев 2020 года на общую сумму 2,48 млрд рублей. Так, на обыкновенную акцию придется 2,55 рублей, а на привилегированную акцию 2,25 рублей. Выплаты планируют произвести 14 декабря.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,13% до 3142,68 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,36% до 1302,43 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:13 мск составила 48,13 долларов за баррель (+0,71%). Российская валюта слабела – 76,03 рублей за доллар.