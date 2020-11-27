Диетолог рассказала о последствиях нехватки витамина D

Витамин D, который еще называют «солнечным», незаменим для детей и пожилых людей, рассказала диетолог Римма Мойсенко изданию Nation News. Нехватка данного элемента может негативно сказаться на работе организма в целом, а также привести к остеопорозу, нарушению обмена веществ и другим серьезным болезням.

Для пожилых людей дефицит этого витамина может привести к проблемам с костями, для детей к появлению рахита, особенно в возрасте до трех лет. У школьников нехватка этого элемента может сказаться на скорости усвоения программы.

«Этот витамин контролирует фосфорно-кальциевый обмен. Если он нарушен, могут возникать боли в пояснице, суставах и тазу. В пожилом возрасте его нехватка приводит к остеопорозу», - добавляет врач.

Для усиления концентрации внимания и иммунитета врач советует добавлять детям этот витамин в одни из блюд. Пожилым людям она советует принимать витамин в капсулах.

«Витамин D помогает школьникам сконцентрировать внимание, усиливает когнитивные функции и способствует переходу информации из кратковременной памяти в долговременную», - добавляет медик.

По мнению диетолога, витамин в капсулах усваивается в организме лучше жирорастворимых.

Ранее Мойсенко рассказала о витаминах Е и А, которые помогают бороться с коронавирусом, стимулируя защиту организма.