Эксперт рассказал, как обманывают россиян при оформлении кредитов

При оформлении кредита россияне чаще всего сталкиваются с изощренным способом мошенничества, рассказал радио Sputnik финансовый консультант, кандидат экономических наук Александр Саяпин. Самым популярным обманом будущих заемщиков является целенаправленная подмена договора в момент подписания, сообщил специалист. Он уточнил, что с подобного рода мошенничеством можно столкнуться, как при покупке в кредит, например, автомобиля, так и при взятии микрокредита.

«Когда человек внимательно читает договор, то обращает внимание на крупную ошибку в реквизитах. Это специальный ляп, на который обращают внимание», - рассказал Саяпин. Он уточнил, что после этого договор перепечатывают и приносят новый без ошибки, но это «может быть уже другой документ».

Экономист советует в таких случаях не полениться и перечитать весь документ заново. В противном случае виноватым останется заемщик, подписавший не глядя договор.

«Были случаи, когда удалось расторгнуть договор и вернуть все выплаты и проценты, были случаи, когда не удалось», - продолжил специалист.

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, он также советует обращаться за кредитами только в проверенные и известные банки.