Forbes опубликовал рейтинг зарплат российских топ-менеджеров

Эксперты журнала Forbes на основе данных крупнейших консалтинговых агентств составили рейтинг российских менеджеров высшего звена с самыми высокими среди руководителей зарплатами.

Первое место занимают топ-менеджеры нефтегазовой отрасли со средним вознаграждением в 2,79 млн долл. При этом, по сравнению с прошлым годом из-за пандемии коронавируса его уровень снизился на 15%, передаёт ИА Nation News.

На втором месте руководители российских предприятий тяжёлой индустрии, здесь средняя з/п топ-менеджеров в 2020 году составляет 1,87 млн. долларов (+5% по сравнению с 2019 годом).

Далее расположились руководители компаний сферы телекоммуникации – 1,31 млн долл. (+2%), топ-менеджеры коммерческих банков (1,05 млн. долл.), а также руководители инвестиционных банков (1,03 млн. долл.).