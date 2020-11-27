ХVII Международный фестиваль «Москва встречает друзей» состоится в онлайн- и офлайн-форматах

В этом году фестиваль будет посвящен Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Девиз XVII Международного фестиваля «Москва встречает друзей» - «Мир входящему!». В 2020 году, в связи со сложившейся ситуацией, планируется проведение серии онлайн-концертов, в которых примут участие юные музыканты со всего мира. Также впервые в формате онлайн будут проведены мастер-классы с известными профессорами.

На участие в XVII фестивале «Москва встречает друзей» было подано рекордное количество заявок – несколько тысяч, из всех регионов России и стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. В результате отбора талантливые дети из 55 регионов России и более 40 стран мира примут участие в онлайн-концертах. В Москве фестиваль пройдет на лучших концертных и выставочных площадках – в Светлановском и Камерном залах Московского международного Дома музыки, Московской государственной академической филармонии, Государственной Третьяковской галерее, Московской государственной картинной галерее народного художника СССР А. Шилова и др. Также мероприятия состоятся в музыкальных школах, больницах и на других площадках.

Открытие XVII Международного фестиваля «Москва встречает друзей» состоится 25 ноября в Светлановском зале Московского международного Дома музыки. В концерте примет участие Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», художественный руководитель и дирижер - Владимир Спиваков. Концерт-открытие будет транслироваться на интернет-ресурсах фестиваля. Завершится фестиваль торжественным концертом в Камерном зале ММДМ 20 декабря.

Ежегодно с 2004 года на лучших концертных площадках Москвы выступают посланники из разных регионов России, СНГ, стран Балтии и дальнего зарубежья. Солисты-инструменталисты, вокалисты, танцевальные и хоровые коллективы, цирковые студии, художники, оркестры и дирижеры представляют своё искусство. В этом году была введена новая номинация – художественное слово. В дни фестиваля по сложившейся доброй традиции стипендиаты фонда получат в дар музыкальные инструменты, а также аксессуары, столь необходимые молодым музыкантам.

Кроме того, в рамках фестиваля будут представлены художественные работы более 250 юных художников - участников фестиваля из 7 стран мира и регионов России. Неоценимый вклад в работу фестиваля вносят волонтеры из двух ведущих ВУЗов Москвы – РНИМУ им. Н. И. Пирогова и ГИТИС.

Фестиваль создан и организован фондом Владимира Спивакова при участии Правительства Москвы и Департамента культуры г. Москвы, Администрации Президента РФ, Министерства иностранных дел РФ, Организации Объединенных Наций, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В состав Оргкомитета Фестиваля входят видные политики, общественные деятели, ученые, представители культуры и искусства. Работа фонда по организации фестиваля «Москва встречает друзей» в 2012 году отмечена Президентом РФ Владимиром Путиным Государственной премией РФ за гуманитарную деятельность, а в 2013 премией Правительства России. «Фестиваль стал одним из значимых и перспективных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Такое плодотворное развитие духовных и культурных связей способствует углублению доверия и взаимопонимания между народами», - так отзывался Президент России о фестивале.

География участников фестиваля - 2020

Россия:

Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Волгоград, Челябинск, Калининград, Североморск, Мурманск, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Белгород, Нижний Тагил, Омск, Орел, Рязань, Ржев, Тамбов, Альметьевск и другие города. Республики Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Северная Осетия – Алания, Удмуртия, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский, Пермский и Приморский края, Республика Крым, небольшие населенные пункты Московской, Владимирской, Воронежской, Саратовской, Нижегородской, Новосибирской, Тверской, Калининградской и Челябинской областей.

Страны – участники:

Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Италия, Испания, Казахстан, Канада, Киргизия, Китай, Коста-Рика, Латвия, Литва, Монако, Молдова, Нидерланды, Сингапур, США, Тайвань, Турция, Франция, Хорватия, Узбекистан, Украина, Швейцария, Швеция, Шотландия, Чехия, Эстония, Япония, Польша, Румыния.

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Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова создан в 1994 году с целью поддержки талантливых и малообеспеченных детей в различных областях искусства. За это время фонд стал крупнейшей благотворительной организацией, работающей в области культуры. Он оказал финансовую поддержку через выплату прямых стипендий тысячам юных талантов и предоставил возможность обучения в лучших музыкальных ВУЗах мира детям из регионов России и СНГ. Фонд организовал тысячи культурных акций и фестивалей на лучших концертных и выставочных площадках, предоставив возможность для выступления своим стипендиатам. Ежегодно на лучших сценах России выступают около двух тысяч юных талантов со всего мира. Фонд передал в дар более 800 музыкальных инструментов и оплатил более ста тридцати сложнейших операций и последующую реабилитацию для стипендиатов фонда. Более 1000 детей прошли медицинское обследование, Фонд предоставил медицинские страховки юным музыкантам, танцорам, художникам. Уже несколько поколений звезд классической музыки XXI века с гордостью пишут о себе «стипендиат фонда Владимира Спивакова», а имя Фонда стало символом культуры и благотворительности в России.

На время всемирной пандемии деятельность МБФ Владимира Спивакова не останавливается. Так, был реализован онлайн-марафон «Вместе против беды», в котором приняли участие юные музыканты, стипендиаты фонда, учителя музыкальных школ и ВУЗов, профессора, ученые, общественные деятели, медики, артисты, представители культуры и искусства. Формат онлайн-марафона открыл новые возможности для совершенствования формы, а также освоения современных технологий трансляции и передачи звука. По результатам марафона эксперты МБФ В.Спивакова рекомендовали юных музыкантов для участия в XVII Международном фестивале «Москва встречает друзей», концертных программах фонда и других международных онлайн-проектах.

Являясь партнером программы «Мили милосердия», ОАО «Аэрофлот Российские международные авиалинии» предоставил фонду более 1200 билетов для передачи детям с различными заболеваниями, а также стипендиатам, направляющимся на обучение или принимающим участие в выставках, мастер-классах, концертах, фестивалях и других акциях, организованных фондом. Огромное содействие Фонду компания «Аэрофлот» оказала даже в период пандемии.