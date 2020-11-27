Исследование: иммунитет к коронавирусу сохраняется как минимум восемь месяцев

Австралийские ученые утверждают, что им удалось наконец ответить на очень важный вопрос, связанный с коронавирусом Covid-19, а именно: как долго сохраняется иммунитет после первого заражения вирусом? Вопрос очень важный как для лучшего понимания природы коронавируса, так и для борьбы с ним и улучшения свойств вакцин.

Медики из австралийского университета Монаша пришли к выводу, что у переболевших коронавирусом людей иммунная защита против повторного заражения сохраняется не менее восьми месяцев. Это позволяет предположить, что и продолжительность действия вакцин от коронавируса тоже будет длительной.

Несмотря на то, что количество антител, основных «защитников» организма от вируса, со временем снижается, организм запоминает Covid-19 и при новой встрече с ним реагирует на появление «врага», позволяя избежать серьезной болезни. Такая иммунологическая память, по мнению ученых, сохраняется на годы.

Конечно, медики едва ли не с первого дня появления коронавируса пытаются ответить на вопрос о продолжительности действия иммунитета после заражения. Исследований на эту тему проведено много. Некоторые давали неутешительные результаты - иммунитет быстро исчезает и повторное заражение возможно уже через три месяца.

Австралийские ученые уделили основное внимание специальным клеткам памяти, так называемым В-клеткам, играющим важную роль в борьбе с Covid-19. В исследовании участвовали 25 человек. У каждого регулярно брали образцы крови для анализа, начиная с четвертого дня после инфекции. Всего у каждого участника были взяты 36 образцов крови. Последний раз В-клетки были обнаружены на 242-й после заражения день.

Антитела, которые борются с коронавирусом, начали постепенно исчезать через три недели после появления симптомов болезни. Однако организмы всех участников исследования сохраняли В-клетки памяти, которые узнавали один из двух главных компонентов коронавируса: шипы, давшие ему название; и нуклеоапсидный протеин. В-клетки оставались в организмах участников исследования восемь месяцев.

Результаты исследования австралийских ученых позволяют предположить, что как минимум таким же длительным будет действие и вакцин от коронавируса, которые сейчас начали появляться одна за другой, потому что количество В-клеток сокращается значительно медленнее, чем антител. Вопрос о продолжительности действия вакцин по важности почти не уступает их эффективности.

«Результаты исследования важны, потому что четко показывают, что у переболевших Covid-19 иммунитет против коронавируса и болезни сохраняется довольно долго,- говорит руководитель исследования профессор Менно ван Зелм. - Это значит, что вакцины смогут давать длительную защиту от болезни».