Курс доллара: ситуация для рубля начала меняться

В четверг российский рубль на фоне низких объёмов торгов из-за выходного дня в США остался почти на тех же позициях, что сутки ранее. Начав с отметок 75,51 за доллар и 90,14 за евро, к закрытию основной торговой сессии на Мосбирже нацвалюта совсем чуть-чуть отступила в паре с долларом, курс которого составлял 75,66 (+9,5 коп.). При этом к евро рубль незначительно вырос – по данным на 19:00 мск курс единой валюты ЕС составлял 90,04 (-1,75 коп.). Остался вчера фактически на месте и индекс DXY (92,1).

Между тем, ЦБ РФ опубликовал на своём сайте официальные курсы доллара и евро на 27 ноября. По данным регулятора, сегодня курс доллара составит 75,4518 руб. (-2 коп.), курс евро – 90,0291 (+14 коп.).

По мнению большинства экспертов, рубль в четверг слабо менялся к доллару и евро из-за крайне слабой активностью глобальных инвесторов, которые были очень пассивными в праздничный выходной день в США, где вчера отмечался День благодарения.

Напомним, в начале недели оптимизм инвесторов был связан с новостями о новых вакцинах от COVID-19. Но информация о значительном увеличении числа заболевших коронавирусом в мире продолжает вызывать тревоги игроков, нивелируя позитив от ожидания массовой вакцинации. Кроме того, вечером в четверг стало дешеветь «чёрное золото». Так, на торгах Лондонской биржи в 19:00 мск нефть марки Brent упала до 47,74 долл. за баррель (-1,79%). В это же время на Нью-Йоркской бирже контракты на WTI стоили 44,99 долл. за бочку (-1,58%).

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» напомнил, что в начале вчерашней сессии национальная валюта умеренно росла благодаря позитивному внешнему фону, переписав при этом двухмесячный максимум в паре с долларом. Однако позже, как подчеркнул эксперт, ситуация на глобальных торговых площадках немного ухудшилась из-за стремительно дешевеющей нефти.

«В результате, что вполне естественно, рубль развернулся вниз, перейдя в умеренный минус к доллару», – отметил Бабин, предположив, что сегодня наша валюта может ещё немного просесть.

Артем Тузов ИК «Универ Капитал» считает, что слабая курсовая динамика стала следствием низкой активности глобальных рынков из-за Дня Благодарения в США. Что касается нефти, как напомнил эксперт, то она сначала незначительно поднималась на данных о снижении запасов в США и росте потребления в Азии, а потом пошла вниз, из-за всё той же слабой активности мировых валютных площадок.

В этой связи Тузов прогнозирует, что в краткосрочной перспективе рубль может немного ослабнуть.

«Мы полагаем, что в паре с долларом нацвалюта будет торговаться в диапазоне 76,00-77,00, а в паре с евро в коридоре 90,00-91,00», – сказал он.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» считают, что сдержанность глобальных игроков, которая наблюдалась накануне была связана не только с праздничным выходным днём в США, но и с неоднозначной статистикой, пришедшей из-за океана. В частности, стало известно, что в октябре доходы американского населения снизились на 0,7%, а заявки на пособие по безработице продолжили расти, что является следствием распространения COVID-19 и локальных ограничений в ряде штатов.

При этом рубль, как отметили эксперты, все последние сессии движется в тандеме с другими валютами ЕМ. Всю первую половину этой недели котировки «чёрного золота» росли, поддерживая российскую валюту.

«Однако вчера вечером они перешли к снижению, что сразу же сказалось на курсовой динамике. В целом же рубль всё равно остаётся пока устойчивым, благодаря, прежде всего, пику налогового периода. Если же говорить о прогнозах на пятницу, то мы ждём рубль в паре с долларом в пределах 75,50-75,70 и считаем этот уровень довольно привлекательным для покупки валюты», – заявили аналитики банка «Санкт-Петербург».

Богдан Зварич из «Промсвязьбанка» отметил, что рубль в четверг практически остался на тех же позициях в обеих парах, что и в среду.

«Так, к закрытию торгов «американец» прибавил всего 0,1%, торгуясь чуть выше 75,60 руб., евро потерял 0,02%, оставшись чуть дороже 90,00 руб. При этом сильно не пошатнули позиции рубля падающие вчера цены на «чёрное золото». Сегодня мы ждём консолидации нашей валюты по отношению к доллару и евро на фоне низкой активности глобальных инвесторов», – резюмировал он.