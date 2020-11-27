Лукашенко пообещал уйти в отставку после принятия новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет президентом республики после принятия новой Конституции.

«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите. И я никогда не допущу того, чтобы, принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал. Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут», – цитирует БелТА заявление Лукашенко, сделанное во время посещения 6-й городской клинической больницы Минска.