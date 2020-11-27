Межрегиональные центры компетенций поднимают среднее образование в России на новый уровень - опрос

Межрегиональные центры компетенций (МЦК) поднимают среднее образование в стране на качественно новый уровень. Такой вывод сделан по итогам опроса, который проводился в 2020 году в третий раз. В нем приняли участие 911 человек из 54 регионов России. В нем приняли участие работодатели, представители партнерских ПОО и региональных органов управления образованием, эксперты WorldSkills, студенты, выпускники, преподаватели и директора МЦК.

Межрегиональные центры компетенций по поручению президента страны в 2016-2017 годах на базе колледжей в семи регионах России – в Свердловской, Ульяновской, Тюменской, Московской областях, в Чувашии и Татарстане, а также в Хабаровском крае. Их цель - способствовать повышению престижа и востребованности среди молодежи рабочих профессий. После их создания число поступающих в колледжи и техникумы растет третий год подряд, отметил начальник управления развития профессионального образования РУТ (МИИТ) Алексей Овчинников в ходе пресс-конференции, посвященной оценке эффективности деятельности МЦК.

По словам замминистра образования Подмосковья Любови Сторчак, созданный в регионе МЦК стал точкой роста всей областной системы среднего профессионального образования. В регионе также запустили «Цифровой колледж Подмосковья».



Представители работодателей отмечают рост деловых контактов между учебными заведениями и компаниями. В техникуме С.П. Королева, например, действуют семь учебных центров государственно-частного партнерства компаний Bosch, Siemens, Felder. «К нам за опытом обратились коллеги из Палестины. Палестинские коллеги находятся на той ступени развития среднего профобразования, где мы находились семь-восемь лет назад. Они сейчас перенимают наш опыт по созданию межрегионального центра компетенций», – рассказала директор техникума Ираида Ласкина.

Важную роль в создании межрегиональных центров компетенций сыграло движение WorldSkills Russia, отметила заместитель генерального директора Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Светлана Крайчинская. «(Благодаря WorldSkills – прим. ред.) мы увидели, на каком уровне должны быть наши выпускники. Теперь обучаем иностранных слушателей. Было 118 человек, а в 2021 году планируем взять уже 120-140 иностранцев», – рассказал директор «МЦК – Чебоксарский электромеханический колледж» Алексей Судленков.

Среднее профессиональное образование ждет светлое будущее, считает директор Ульяновского авиационного колледжа – МЦК Наталья Китаева. «За несколько лет интерес молодежи и даже старшего поколения к среднему профессиональному образованию и переподготовке существенно вырос», – подчеркнула Китаева.