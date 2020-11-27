Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал возможные сроки завершения пандемии коронавируса в России. По его мнению, это может произойти уже в следующем году, передаёт РИА Новости.

«Мы всё для этого делаем», – сказал министр здравоохранения России, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он, что пандемия COVID-19 может завершиться в нашей стране в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в России стартовала вакцинация личного состава вооруженных сил РФ от COVID-19. Как рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу, прививки сделают 400 тыс. военных. При этом уже сейчас вакцинировано более чем 2,5 тыс. военнослужащих, а до конца 2020 года прививку получат 80 тыс. человек.

Кроме того, ещё около 500 военнослужащих в настоящее время принимают участие в исследованиях по использованию плазмы пациентов, переболевших COVID-19. По словам министра обороны России, такой способ лечения продемонстрировал свою эффективность для борьбы с тяжелой формой коронавируса.

Напомним, по данным оперативного штаба, в России суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции превысил максимум за весь период пандемии, достигнув показателя 27 543 случая.

Наибольший прирост отмечен в Москве - 7 918 новых случаев, что стало новым антирекордом. Скончалось от коронавируса в столице 77 человек, выписаны из московских больниц 6 484 человека. На втором месте Санкт-Петербург (+3687), на третьем Подмосковье (+1058). В пятерке также Нижегородская область (+459) и Свердловская область (+399).