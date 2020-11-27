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Названы лучшие светотехнические и электротехнические компании 2020 года

Москва, 27.11.2020
26 ноября 2020 года уже в третий раз состоялась церемония вручения Евразийской Премии «Золотой Фотон» по светотехнике и электротехнике.
  • Названы лучшие светотехнические и электротехнические компании 2020 года

Предоставлено компанией ООО "Лайтинг Бизнес Консалтинг"

Все номинанты этого сезона – яркий пример эффективности, инноваций и качества, задающие планку на рынке как для производителей, так и для конечных пользователей.

Победу одержали 20 компаний - производители, поставщики решений и услуг. Главным критерием выбора победителей, по-прежнему, остается безоговорочное и неоспоримое качество.

Все заявки, представленные на премию, проходят многоэтапный отбор: от независимых лабораторных испытаний до оценки высокопрофессионального жюри. В результате такой многоэтапной проверки список победителей «Золотого Фотона» является гарантом добросовестных производителей и поставщиков услуг и становится ориентиром при выборе продукта, подрядчика или услуги.

Все победители получили статуэтки «Золотой Фотон», а продукция и услуги номинантов, лауреатов и победителей Премии маркируется особым знаком отличия для заказчиков, дистрибьюторов и конечных потребителей.

КАТЕГОРИЯ «ПРОДУКТ ГОДА»

Номинация «Светодиодный светильник для промышленных предприятий с большой высотой подвеса (high-bay)» 

Победитель – компания Geniled, светильник Kolokol

 

Номинация «Улично-дорожный консольный светильник мощностью до 100 Вт» 

Победитель – компания Geniled, светильник Optimus

 

Номинация «Светодиодный прожектор»,  подноминация «Мощный прожектор» (200 Вт и более) 

Победитель – компания ТПК «Вартон», прожектор AirQub

 

Номинация «Светильник для садово-паркового освещения» 

Победитель – компания МГК «Световые Технологии», SKYLINE LED 60 DS SUSP 4000K

 

Номинация «Светильник с УФ-облучателем» 

Победитель – компания МГК «Световые Технологии», светильник ANTIBIOTIC LED

КАТЕГОРИЯ «ПРОЕКТ ГОДА»

 

Номинация «Освещение фасадов зданий и сооружений» 

Победитель – компания «Культура света», проект освещения «Дворец Художественной Гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в Лужниках»

 

Номинация «Освещение ландшафтных зон и общественных пространств» 

Победитель – компания Candela, проект «Создание (реконструкция) художественной подсветки и наружного освещения архитектурного ансамбля пл. Победы», г. Санкт-Петербург, Московский район

 

Номинация «Утилитарное наружное освещение» 

Победитель – компания «ВИК» и Администрация г. Тамбова (с использованием светильников компании «Фарос»), проект «Поэтапная модернизация уличного освещения г. Тамбова, как альтернатива энергосервисным контрактам и договорам концессии»

 

Номинация «Административно-офисное освещение» 

Победитель – компания Solo Light Solutions, проект «Офис IT-компании в Москве»

 

Номинация – «Освещение торговых зон»

Победитель – компания «Точка опоры», проект «Освещение фудкорта ТРК «Лето», г. Санкт-Петербург

 

Номинация «Промышленное освещение» 

Победитель – компания ENERCOM, проект «Модернизация освещения цеха динамной стали ПАО «НЛМК»

 

Номинация «Освещение общественных пространств»

Победитель – компания Ecolight, проект «Полноуправляемая система освещения Южного Атриума в штаб-квартире Сбербанка»

 

Номинация «Внутреннее освещение музейно-выставочных пространств» 

Победитель – государственный музей-заповедник «Петергоф», проект «Комплексное светотехническое решение Музея-спектакля «Дом игральных карт» ГМЗ «Петергоф»

КАТЕГОРИЯ «ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА»

Номинация «Прорыв года» 

Победитель – компания «Эмбиот», проект «Универсальная платформа для промышленного интернета вещей»

 

Номинация «Лучшая интернет-репутация компании» 

Победитель – компания МГК «Световые Технологии»

 

Номинация «Доверие электромонтажников» 

Победитель – компания Schneider Electric

КАТЕГОРИЯ «СМИ ГОДА»

Номинация «Луч света» (лучшая просветительская публикация о светотехнической продукции и решениях, направленная на улучшение осведомленности и квалифицированности конечных заказчиков) 

Победитель – портал Геолайтинг / Батенков Егор Олегович «Ультрафиолет и коронавирус, действие антибактериальных ламп, что выбрать»

 

Номинация «Прожектор отрасли» (лучшая публикация отраслевого СМИ для профессионалов отрасли об актуальных вопросах) 

Победитель – портал «ЭЛЕК.РУ», публикация «Ультрафиолетовые светодиоды для борьбы с вирусами»

КАТЕГОРИЯ «ПРИЗНАНИЕ ОТРАСЛИ»

Номинация «Вклад в развитие отрасли» 

Победитель – Аникин Петр Павлович, директор светотехнической лаборатории на базе Юго-Западного Государственного Университета

 

Номинация «Персона года»

100.jpg Предоставлено компанией LBC Lighting Business Consulting (ГК ЛБК)
Предоставлено компанией LBC Lighting Business Consulting (ГК ЛБК)

Победитель – Грекова Ольга Александровна, генеральный директор Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе

Учредитель премии - независимая отраслевая консалтинговая компания «Лайтинг Бизнес Консалтинг» https://www.lbconsulting.ru/

О премии - https://www.light-award.ru/

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