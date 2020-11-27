Названы лучшие светотехнические и электротехнические компании 2020 года

Все номинанты этого сезона – яркий пример эффективности, инноваций и качества, задающие планку на рынке как для производителей, так и для конечных пользователей.
Победу одержали 20 компаний - производители, поставщики решений и услуг. Главным критерием выбора победителей, по-прежнему, остается безоговорочное и неоспоримое качество.
Все заявки, представленные на премию, проходят многоэтапный отбор: от независимых лабораторных испытаний до оценки высокопрофессионального жюри. В результате такой многоэтапной проверки список победителей «Золотого Фотона» является гарантом добросовестных производителей и поставщиков услуг и становится ориентиром при выборе продукта, подрядчика или услуги.
Все победители получили статуэтки «Золотой Фотон», а продукция и услуги номинантов, лауреатов и победителей Премии маркируется особым знаком отличия для заказчиков, дистрибьюторов и конечных потребителей.
Номинация «Светодиодный светильник для промышленных предприятий с большой высотой подвеса (high-bay)»
Победитель – компания Geniled, светильник Kolokol
Номинация «Улично-дорожный консольный светильник мощностью до 100 Вт»
Победитель – компания Geniled, светильник Optimus
Номинация «Светодиодный прожектор», подноминация «Мощный прожектор» (200 Вт и более)
Победитель – компания ТПК «Вартон», прожектор AirQub
Номинация «Светильник для садово-паркового освещения»
Победитель – компания МГК «Световые Технологии», SKYLINE LED 60 DS SUSP 4000K
Номинация «Светильник с УФ-облучателем»
Победитель – компания МГК «Световые Технологии», светильник ANTIBIOTIC LED
Номинация «Освещение фасадов зданий и сооружений»
Победитель – компания «Культура света», проект освещения «Дворец Художественной Гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в Лужниках»
Номинация «Освещение ландшафтных зон и общественных пространств»
Победитель – компания Candela, проект «Создание (реконструкция) художественной подсветки и наружного освещения архитектурного ансамбля пл. Победы», г. Санкт-Петербург, Московский район
Номинация «Утилитарное наружное освещение»
Победитель – компания «ВИК» и Администрация г. Тамбова (с использованием светильников компании «Фарос»), проект «Поэтапная модернизация уличного освещения г. Тамбова, как альтернатива энергосервисным контрактам и договорам концессии»
Номинация «Административно-офисное освещение»
Победитель – компания Solo Light Solutions, проект «Офис IT-компании в Москве»
Номинация – «Освещение торговых зон»
Победитель – компания «Точка опоры», проект «Освещение фудкорта ТРК «Лето», г. Санкт-Петербург
Номинация «Промышленное освещение»
Победитель – компания ENERCOM, проект «Модернизация освещения цеха динамной стали ПАО «НЛМК»
Номинация «Освещение общественных пространств»
Победитель – компания Ecolight, проект «Полноуправляемая система освещения Южного Атриума в штаб-квартире Сбербанка»
Номинация «Внутреннее освещение музейно-выставочных пространств»
Победитель – государственный музей-заповедник «Петергоф», проект «Комплексное светотехническое решение Музея-спектакля «Дом игральных карт» ГМЗ «Петергоф»
Номинация «Прорыв года»
Победитель – компания «Эмбиот», проект «Универсальная платформа для промышленного интернета вещей»
Номинация «Лучшая интернет-репутация компании»
Победитель – компания МГК «Световые Технологии»
Номинация «Доверие электромонтажников»
Победитель – компания Schneider Electric
Номинация «Луч света» (лучшая просветительская публикация о светотехнической продукции и решениях, направленная на улучшение осведомленности и квалифицированности конечных заказчиков)
Победитель – портал Геолайтинг / Батенков Егор Олегович «Ультрафиолет и коронавирус, действие антибактериальных ламп, что выбрать»
Номинация «Прожектор отрасли» (лучшая публикация отраслевого СМИ для профессионалов отрасли об актуальных вопросах)
Победитель – портал «ЭЛЕК.РУ», публикация «Ультрафиолетовые светодиоды для борьбы с вирусами»
Номинация «Вклад в развитие отрасли»
Победитель – Аникин Петр Павлович, директор светотехнической лаборатории на базе Юго-Западного Государственного Университета
Номинация «Персона года»
Победитель – Грекова Ольга Александровна, генеральный директор Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе
Учредитель премии - независимая отраслевая консалтинговая компания «Лайтинг Бизнес Консалтинг» https://www.lbconsulting.ru/
О премии - https://www.light-award.ru/