Ограничения в школах из-за COVID хотят продлить до 2022 года

Роспотребнадзор заявил о сохранении ограничений, которые были введены в школах и детских садах из-за распространения коронавирусной инфекции до 2022 года, говорится в проекте постановления главного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Документ публикуется на портале проектов нормативных правовых актов.

«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020... слова "до 1 января 2021 года" заменить словами "до 1 января 2022 года"», - говорится в тексте проекта постановления.

Постановление о введении ограничений по школам и детским садам было подготовлено в июле текущего года. В работу образовательных организаций были внесены существенные коррективы, в частности, дети не могут покидать классы на переменах, расписание прихода и завтраков детей составлено с учетом минимизации контактов. Также запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц и привлечением лиц из других организаций.

Накануне мэр Москвы Собянин продлил ограничения введенные в столице ранее, в частности, для лиц старше 65 лет и с хроническими заболевания продолжает действовать режим самоизоляции, продлеваются каникулы для организаций дополнительного бюджетного образования, а организации и предприятия должны будут обеспечить работу 30% сотрудников на удаленном режиме.