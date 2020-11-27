Валюта со вкладов уходит на ипотеку, автомобили и фондовый рынок

По данным Банка России, в октябре 2020 года снижение остатка средств на валютных вкладов в российских банках в октябре оказалось чуть значительнее сентябрьского: 1,16 млрд долларов против 1,15 млрд долларов в сентябре. Рост минимальный, но отток с вкладов в иностранных валютах продолжается уже десятый месяц подряд, составив с начала года почти 13 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы регулятора. но мартовский рекорд в 4,5 миллиарда долларов к счастью, очевидно, побит не будет.

При этом 858,4 млн долларов с октябре вкладчики забрали из 11 крупнейших банков. Так, из ВТБ —246,2 млн долларов, из Сбера — 189,1 млн долл., из «Газпромбанка» 146,7 млн долл.

Но есть и весьма позитивные признаки: клиенты банков большую часть снятой со вкладов валюты не забирают из банка, а перекладывают на текущие счета. За прошлый месяц они пополнились на 854 млн долларов и достигли 24,4 млрд долларов. При этом на традиционных вкладах у россиян хранится 58,9 млрд долларов.

Отток валютных вкладов обусловлен влиянием двух тенденций – уменьшением привлекательности их условий и возможностью «зафиксировать прибыль» после резкого ослабления рубля в этом году, комментирует председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. Пандемия COVID-19 заставила ведущие центробанки в качестве стимулирующей меры резко снизить ключевые ставки до околонулевых уровней и подать сигнал, что подобная политика сохранится как минимум на горизонте ближайших двух лет.

Ставки коммерческих банков в России по валютным вкладам – попросту отражение общемировой тенденции. Любопытная ситуация сложилась с депозитами, номинированными в евро. Ставка европейского ЦБ по депозитам коммерческих банков находится на уровне в минус 0,4% годовых, заставляя их прибегать к этой же практике в отношении депозитов клиентов. Банк России не исключил, что подобное будет возможно и в России, но только в отношении юрлиц. Подобные попытки обязать компании «платить» за хранение средств в евро на депозитах уже появились, указывает эксперт.

По данным Банка России, по депозитам в долларах на срок до одного года средневзвешенные ставки в сентябре составляли 0,36% годовых, по евро – 0,04% годовых. С высокой вероятностью столь низкие значения не изменятся на горизонте 2021 года и возможно 2022 года. Это понимают и вкладчики банков, которые сейчас получили возможность для «выхода в рубль» после того, как рост доллара и евро с начала года в моменте составлял 30-35%. Подобное поведение можно трактовать как отсутствие ожиданий дальнейшего снижения курса рубля, которое компенсирует низкие ставки по вкладам.

Таким образом, указывает Михаил Дорофеев, можно ожидать дальнейшего сокращения объема валютных вкладов по мере истечения их сроков. С точки зрения макроэкономики и состояния банковского сектора, подобная тенденция не заключает в себе риски. Российские банки и нефинансовый сектор в предыдущие годы смогли заместить валютные кредиты и займы их рублевыми аналогами и заметно сократить задолженность, что уменьшило потенциальную уязвимость нацвалюты от внешних шоков.

Подтверждение, добавляет он, мы видим в этом году — как стойко рубль перенес шторм на мировых рынках и обвал цен на нефть. По словам зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, несмотря на сокращение объема валютной ликвидности, ее объем, тем не менее, остается достаточным для погашения обязательств в иностранной валюте. Российская экономика продолжает девалютизацию, что повышает макроэкономическую стабильность.

Граждане, забирая средства с депозитов, ищут другие способы инвестирования, указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Например, число частных инвесторов в РФ с начала года выросло более чем в два раза – с 3 млн в январе до 6,3 млн в октябре. Граждане приобретают акции, облигации, пытаются играть на бирже, чтобы преумножить капитал.

Кроме того, отток средств с депозитов связан с ажиотажным спросом на недвижимость и автомобили, добавляет аналитик. Россияне справедливо полагают, что настоящее время — оптимальный момент для покупки недвижимости. Льготная программа ипотеки под 6,5%, низкая ключевая ставка ЦБ РФ привели к тому, что средневзвешенная ставка по ипотеке в стране составила 7,8%. Также, опасаясь роста цен на автомобили из-за дальнейшей девальвации рубля, россияне начали активно покупать машины. 90% дилеров в стране отметили дефицит автомобилей в период августа-октября 2020 г., особенно в среднем ценовом сегменте.

По прогнозу ЦБ РФ, отток вкладов с депозитов физических лиц в дальнейшем продолжится, произойдет переток денег на фондовый рынок. Однако опасностей такая ситуация ни для банковской системы, ни для бирж, ни для частных инвесторов не несет, уверен Деев.