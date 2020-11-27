Пашинян рассказал о телефонных переговорах с Путиным

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что дважды за час переговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Политик уточнил, что с главой России он обсуждал ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Дважды за последний час беседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждались вопросы, связанные с населенными пунктами в Лачинском коридоре», - написал Пашинян на своей странице в Facebook. Премьер уточнил, что также в беседе с Путиным обсуждались поисковые работы, проблемы обмена пленными, «размещением миротворцев, а также разблокировкой транспортных коммуникаций в регионе».

Пашинян заявил, что обсуждения по данным вопросам проходят в ежедневном формате, а иногда по нескольку раз в день. Информация по решениям данных проблем распространяется не всегда, «учитывая их характер и частоту», рассказал премьер.

10 ноября главами России, Азербайджана и Армении было подписано совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу стороны должны были прекратить все военные действия, ряд районов должен перейти под контроль Баку. Также стороны должны были обменяться пленными и создать условия для размещения российских военных вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией.