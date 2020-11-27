Песков объяснил отсутствие маски у Путина при посещении Сарова

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в ходе поездки президента Владимира Путина в Саров были предприняты все необходимые меры безопасности, именно поэтому участники были без масок, не соблюдали социальную дистанцию и здоровались за руку.

Комментируя высказывание журналистов о личном примере президента в соблюдении мер безопасности, чиновник сообщил, что с Путиным общаются только «проверенные люди и речи о «массовом бесконтрольном общении речи не идет». При этом Песков отказался уточнять, о какие именно меры принимались.

«В случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается», - заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что 17 декабря состоится большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая в этом году пройдет в режиме видеоконференция. Уточняется, что Путин выйдет на связь с журналистами из своей резиденции в Ново-Огареве. В Кремле сообщили, что решение о проведении конференции в режиме онлайн принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, отмечается в сообщении пресс-службы.