Прогноз погоды на зиму: синоптики вновь привели в замешательство россиян

Синоптики похоже сами запутались в своих прогнозах погоды на предстоящую зиму: то говорят, что будет тепло, то стращают велики морозами и метелями, после чего выдают очередную версию зимы, смущенно предупреждая, что всё предварительно и пока ничего не понятно.

Мы-то с вами знаем, что погоду достоверно можно прогнозировать на три дня, но почитать очередной прогноз на зиму всё равно хочется: а вдруг метеорологи угадают? Так что сейчас нас ждёт очередной разбор погоды на ближайшие три месяца.

При этом синоптики вновь привели нас в замешательство. Не мудрствуя лукаво, метеорологи решили последовать совету древних предсказателей будущего и сообщили нам, что зима везде будет разной: где-то запредельные морозы, а где-то такое же запредельное, выше климатической нормы, тепло. Кроме того, прогнозируются температурные качели, осадки, шквалистый ветер – в общем сразу всё. Естественно, что-то точно сойдётся в итоге и упрекнуть их будет не в чем.

Погода зимой в Москве

В Москве, по прогнозу синоптиков, декабрь будет довольно тёплым: начало месяца придёт с плюсовой температурой. Днём будет около нуля – плюс 5. Снег, который успел выпасть, растает. По ночам может быть небольшой минус, осадков в принципе не прогнозируется.

Новогодние праздники пройдут тоже с плюсовой температурой и классической зимы в декабре москвичи и гости столицы не увидят. Немного порадует январь: заморозки будут около минус 6-8, по ночам немного холоднее – до минус 14. Всё это будет перемежаться резкими оттепелями, а вот снега почти не выпадет за весь месяц.

Февраль же ожидается более снежным и метелистым, но так как оттепели начнутся рано, то на улицах Москвы возможна снежная каша, а это точно не добавит настроения никому.

Прогноз погоды на зиму в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге обещают зиму близкую к норме, хотя ещё совсем недавно говорили, что будет крайне тепло и судя по тому, что творится в городе на Неве сейчас, кажется первоначальный прогноз ближе к истине.

На данный момент синоптики осторожно заявили, что декабрь всё-таки, как февраль будут самыми теплыми, а вот ближе всего к зиме подойдет январь – наконец температура опустится ниже нуля и мороз ожидается в районе минус 10 в дневные часы, а по ночам – и минус 15.

Но и про климатические качели жителей СПб тоже предупреждают: похолодания станут сменяться резкими потеплениями, а вот снега почти не ожидается в этот зимний сезон. В феврале потепление придёт в Северную столицу очень рано и по ощущениям третий зимний месяц будет здесь больше напоминать март.

Погода зимой на юге России

Юг России будет проводить зиму в относительном тепле, что, впрочем, вполне традиционно. Но при этом в Ставрополье обещают зиму довольно холодную для этого региона: в декабре возможны просадки по ночам до минус 10, а днем минус 6-8. Радует то, что холода придут ненадолго и в январе уже станет тепло, а февраль так и вовсе принесёт раннюю весну.

В Крыму всё будет примерно так, как и всегда: дожди, плюсовые температуры, хотя синоптики пугают заморозками и снегопадами. Так что возможно Новый Год полуостров встретит самой настоящей зимой, хотя и простоит такая погода всего несколько дней.

Краснодарский край ждёт зима с температурными перепадами: ближе к праздникам градусники могут резко скакануть до минус 10, пойдёт снег. На море ждут штормов, шквалистого ветра. Но в январе уже потеплеет, а в феврале можно говорить смело о том, что зима закончилась.

Прогноз погоды на зиму в Поволжье

В Поволжье будет зима разная: где-то теплее, где-то похолоднее. Так в Татарстане температурный фон будет выше климатической нормы с резкими скачками атмосферного давления, что принесёт головную боль метеозависимым людям.

К концу месяца никаких морозов не ожидается, но установится небольшой минус около 3-5 градусов мороза. Январь будет теплее, чем положено на 2-3 градуса, никаких Крещенских морозов не планируется, как и метелей характерных для этого месяца в регионе. Февраль должен обильно посыпать снегом в первой половине, а во второй – его же растопить пришедшим с юга теплом.

В Саратовской области будет похолоднее в декабре – температура стабильно минусовая – 10 градусов ниже нуля. Январь понизит столбики термометров её ещё чуть-чуть – до минус 12-15 днём, по ночам до минус 18, но холода долго не задержатся и тепло придёт сюда довольно быстро.

Погода зимой в Сибири и на Урале

Жителей Сибири синоптики также привели в замешательство, пообещав им очень тёплую зиму, даже возможно самую тёплую за всю историю наблюдений в этом регионе. В частности, в декабре градусники не покажут ниже минус 10, в январе станет немногим прохладнее (минус 15), а в феврале уже начнётся потепление.

Урал впадёт в настоящий раздрай: запад и восток проведут зиму по-разному. На востоке Урала зима будет теплее нормы, довольно предсказуемая и мягкая: небольшие морозы. А в самый холодный январский день столбики термометров не опустятся ниже минус 15 днём, а по ночам - до минус 19.

А вот западную часть Урала ждёт зима более суровая – до минус 20 уже с конца декабря, осадки, метели. В январе возможно будет ещё холоднее, а весна придёт довольно поздно.

Это интересно. Как правильно одеваться зимой. Советы специалистов

Зимой стоит одеваться по погоде: не забывайте, что лучше всего иметь послойную одежду, начиная с термобелья. Для суровых морозов, как советуют специалисты, стоит иметь три слоя, если довольно тепло – хватит и двух. Вещи должны иметь возможность «дышать», а при нахождении в тёплом помещении, если стало жарко, снимите верхний слой с себя и детей.

Не забывайте про шапку и варежки. При сильном ветре правильным будет использовать балаклаву или закутать нижнюю часть лица шарфом. Берегите себя и не замерзайте.