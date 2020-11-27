Радио JAZZ 89.1 FM открывает в саду «Эрмитаж» самый романтичный каток города

Начала работы романтичного ледового катка ждут не только взрослые, но и дети. Еще бы, ведь катание на коньках - прекрасное развлечение для всей семьи.

Стоимость проката коньков - 200 руб./час, каждый последующий 100 руб./час. В прокате можно взять коньки от 25 до 47 размера. На территории ледового катка расположилось кафе в отапливаемом павильоне площадью 100 кв.м, где можно перекусить горячими закусками. Важно! Площадка оборудована обогреваемыми туалетами.

В связи с эпидемиологической ситуацией каток будет работать по особым правилам. Мы просим вас с пониманием отнестись к действующим ограничениям. Все они предприняты для того, чтобы сделать ваше пребывание на катке максимально безопасным.

Покупайте билеты на каток онлайн

Традиционные билетные кассы в этом зимнем сезоне на катке работать не будут. Купить билет можно по ссылке, размещенной на сайте сада, а также на информационных табличках с QR-кодами при входе на каток.

Приходите на каток в соответствии с выбранным сеансом:

1 сеанс – с 10:00 до 12:00;

2 сеанс – с 13:00 до 15:00;

3 сеанс – с 17:00 до 20:00;

4 сеанс – с 21:00 до 23:00.

предоставлено пресс-службой

Соблюдайте масочный режим в помещениях катка

В прокатах, раздевалках необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Также при входе на каток будут измерять температуру. При повышенной температуре посетитель не будет допущен на лёд.

Приходите на сеанс катания заранее

Для катка и павильона проката рассчитано максимальное допустимое количество посетителей, не более 40 человек, которые могут находиться там единовременно. Просим вас приходить незадолго до начала сеанса, чтобы успеть переодеться перед выходом на лед и не создавать очередей.

Более подробная информация в социальных сетях станции, на сайте www.radiojazzfm.ru и www.mosgorsad.ru.

Радио JAZZ 89.1 FM входит в состав «Мультимедиа Холдинг» вместе с такими радиостанциями как НАШЕ Радио, ROCK FM, Радио ULTRA, информационным агентством «Национальная Служба Новостей», студией звукозаписи VINTAGE RECORDS STUDIO, агентством «УЛЬТРА ПРОДАКШН» и входящим в его состав заводом по изготовлению виниловых пластинок «Винил Рекордс

Пресс-служба «Радио JAZZ 89.1 FM», ЗАО «Мультимедиа Холдинг»