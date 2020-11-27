Россияне назвали размер пенсии для «нормальной» жизни

Россияне рассказали, какой размер пенсии им необходим для обеспечения комфортной жизни в старости, пишет РБК, ссылаясь на данные опроса сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка. В опросе приняло участие более трех тысяч человек, работающих в разных отраслях. Голоса распределились следующим образом: 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов сообщили, что для безбедной жизни им необходимо более 100 тысяч рублей в месяц. Около 23% поваров и официантов, 21% медиков и учителей, 19% работников транспорта и логистики согласны на пенсию от 40 тысяч до 50 тысяч.

Наименьшие запросы у работников производства, большинство согласны получать пенсию в размере 30–40 тысяч рублей в месяц.

Все опрошенные уверены в одном, что прожить на одну пенсию после 65 лет будет невозможно, добавляет Генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.