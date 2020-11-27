Конец недели отметился нисходящей динамикой рубля

Торги, открывшиеся с позиций 75,69 рубля за доллар и 90,16 рубля за евро, к 17:00 по Москве, оказались у отметок 76,11 и 90,8 рубля за доллар и евро соответственно. При этом сам доллар даже несколько упал. Индекс DXY за тот же период откатился с 91,99 до 91,87 пункта.

«Благодаря позитивному внешнему фону рубль на старте сессии продемонстрировал кратковременный восходящий импульс, но затем устремился вниз из-за ухудшения ситуации на мировых рынках. В начале дня глобальные площадки находились под давлением, но затем стали активно расти, нивелируя провал, произошедший вчера вечером. Однако после старта российской сессии внешний фон ненадолго ухудшился, нефть обновила минимум четверга, что вызвало резкое снижение рубля», - комментирует ситуацию торгового дня эксперт БКС Дмитрий Бабин.

В свою очередь исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов прогнозирует, что в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 75,3-76,2 в паре с долларом и на уровне 89,9-90,5 в паре с европейской валютой.