Трамп предложил Байдену доказать честность его победы на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден может занять Белый дом при условии, если докажет подлинность полученных им голосов на президентских выборах.

«Байден может войти в Белый дом в качестве президента только в том случае, если он сможет доказать, что его нелепые «80 миллионов голосов» не были получены обманным путем или незаконным путем. Когда вы видите, что произошло в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки, массовое мошенничество с избирателями, у него есть большая неразрешимая проблема!», – написал Трамп в твиттере.

Большинство американских СМИ назвали победителем президентских выборов кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Лидеры Канады, Франции, Германии, Великобритании и ряда других стран поздравили Байдена с победой на президентских выборах.

Дональд Трамп и команда его юристов подали многочисленные иски о нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов избирателей в суды нескольких штатов и Верховный суд США.