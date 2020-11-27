Трамп проиграл апелляционный суд в Пенсильвании

Команда юристов президента США Дональда Трампа проиграла в апелляционном суде Филадельфии, где пыталась оспорить решение суда низшей инстанции об утверждении итогов выборов в штате Пенсильвания, сообщает New York Times.

«Обвинения в несправедливости серьезны. Обвинения требуют конкретных утверждений, а затем доказательств. У нас нет ни того, ни другого», – заявил судья Стефанос Бибас.

Адвокат Трампа Дженна Эллис написала в твиттере, что она и Рудольф Джулиани, который руководит командой юристов президента, планируют подать апелляцию в Верховный суд США.

Большинство американских СМИ назвали победителем президентских выборов кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Лидеры Канады, Франции, Германии, Великобритании и ряда других стран поздравили Байдена с победой на президентских выборах.

Дональд Трамп и команда его юристов подали многочисленные иски о нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов избирателей в суды нескольких штатов и Верховный суд США.