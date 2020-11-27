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Трамп рассказал, при каких условиях он покинет Белый дом

Москва, 27.11.2020

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов покинуть Белый дом и передать власть демократу Джо Байдену, если за того проголосует коллегия выборщиков.

«Конечно, я уступлю, и вы это знаете», - сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов о передаче власти. При этом действующий глава государства подчеркнул, что он по-прежнему не признает своего поражения на выборах. Также Трамп сообщил, что «коллегия выборщиков может совершить ошибку», если проголосует за Байдена. Но, тем не менее, Трамп пообещал покинуть Белый дом и отказаться от власти, если так и произойдет.

«Но, думаю, много вещей произойдет до 20 января», - добавил он.

Трамп подчеркнул еще раз, что в ходе последних выборов президента США были многочисленные мошенничества, а также выразил уверенность, что набрал значительно больше, чем 74 млн голосов, о которых заявлено официально. Тогда как Байден, по заявлению Трампа, не набрал 80 миллионов голосов, поскольку бюллетени в поддержку действующего президента были уничтожены.

3 ноября в США состоялись выборы президента США, в настоящее время подсчитано большинство голосов, однако, официальные данные будут известны позже. Байден уже объявил себя победителем, его поздравили  многие главы государств.

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