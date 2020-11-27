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Дональд Трамп готов покинуть Белый дом

Москва, 27.11.2020
#Выборы-2020 в США
#Выборы за рубежом
#Политика
  • Дональд Трамп готов покинуть Белый дом

Pool/ABACA

Действующий президент США впервые фактически признал поражение на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября. Он публично заявил, что оставит пост главы государства, если коллегия выборщиков проголосует через две недели за Джо Байдена.

Сейчас, напомним, по наиболее распространенным подсчетам у Байдена 306 голосов выборщиков. Это значительно больше 270 голосов,  необходимых для того, чтобы стать президентом США. У Дональда Трампа 232 голоса. Байден также значительно опережает Трампа и по абсолютным цифрам: за него проголосовало на 6 миллионов избирателей больше, чем за действующего президента. Он станет первым президентом США, за которого проголосовали более 80 миллионов избирателей.

Трамп впервые заговорил о добровольном уходе из Белого дома. Три предыдущие недели он упрямо отрицал поражение, жаловался на подтасовки и махинации с подсчетом бюллетеней на избирательных участках и один за другим подавал в суды иски с требованием признать результаты выборов недействительными. К сожалению для действующего президента и его сторонников, пока особыми успехами в судах он тоже похвастаться не может – в подавляющем большинстве случае его иски отклоняются.

Об уходе в случае признания Байдена победителем на выборах коллегией выборщиков Трамп заявил репортерам на пресс-конференции, посвященной Дню благодарения. Правда, следует оговориться: разговор об уходе начал не Дональд Трамп, он ответил на конкретный вопрос одного из присутствовавших на пресс-конференции журналистов. Допустив возможность своего ухода, действующий президент однако тут же добавил, что если выборщики проголосуют за Байдена, они совершат большую ошибку. На вопрос, будет ли он присутствовать на инаугурации соперника, которая должна состояться в Вашингтоне 20 января, Дональд Тмап не ответил.

Конечно, подобного сценария развития событий следовало ожидать после того, как два дня назад Трамп разрешил Управлению общих служб США (GSA) начать процедуру передачи власти команде Джо Байдена.

Трамп сообщил журналистам, пожелавшим узнать об его планах на будущее и об участии в следующих президентских выборах, что сейчас не хочет говорить о 2024 годе. Он также попросил журналистов не писать, что вакцины от коронавируса в Америке появились благодаря Джо Байдену.

Верный себе Трамп также сообщил, что продолжит энергично работать оставшиеся семь недель. 5 декабря он, к примеру, отправится агитировать за однопартийцев в Джорджию, всегда голосовавший за республиканцев штат, где в этот раз с очень незначительным перевесом победил Байден.

Сейчас этот южный штат стал центром политической борьбы в Соединенных Штатах. 5 января в нем выберут двух последних сенаторов. Это будут очень важные выборы, потому что они определят, останется ли верхняя палата Конгресса за республиканцами или главный законодательный орган Америки перейдет полностью под контроль демократов.

Что касается коллегии выборщиков, то они будут голосовать 14 декабря. Представители от каждого штата должны отдать свои голоса кандидату, победившему согласно результатам в его  или ее штате. Процедура носит формальный характер, хотя время от времени бывают и неожиданности.

Официально результаты голосования будут объявлены в Конгрессе через три недели, 6 января. Еще через две недели состоится инаугурация нового президента США.

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