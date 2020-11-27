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Успешным предпринимателям вручили награды: в Москве прошла международная премия The Best Business Awards-2020

Москва, 27.11.2020
В столице отметили самых успешных, талантливых и инновационных предпринимателей. Недавно в Golden Palace прошла Международная премия The Best Business Awards.
#Культура
  • Успешным предпринимателям вручили награды: в Москве прошла международная премия The Best Business Awards-2020

предоставлено пресс-службой

Побороться за главный приз могли участники со всего мира вне зависимости от пола, возраста, национальности и семейного положения. Главное требование – иметь зарегистрированный бизнес. Причем подать заявку могли и фрилансеры, и владельцы компаний. Также к участию допускались специалисты, оказывающие специализированные услуги для бизнеса, например, маркетологи.

Организатор события – Яна Кутуева, руководитель Продюсерской компании Атмосфера. Ведущий – шоумен, телеведущий Александр Пряников.   

Оценивало конкурсантов компетентное жюри: креативный продюсер телеканала «Моя Планета» и старший преподаватель МГУ Роман Лобашов, предприниматель, основатель платформы №1 для автоматизации маркетинга в РФ Иван Боровиков, ведущая НТВ, стилист Катя Гершуни, астролог Анна Анисимова, главный редактор журнала «Fresh» Алена Александрова, генеральный директор журнала «Самозащита» Наталья Иванько и другие.

Цель премии – популяризовать малый и средний бизнес, а также укрепить сотрудничество между предпринимателями и бизнес-специалистами из разных стран.

Всего оргкомитет получил более 2000 заявок на получение премии. В итоге победителями стали: Анастасия Витрук -  «Лучший международный эксперт по маркетингу и стратегическому развитию», Мария Гурьева -  «Лучшая онлайн-школа по подготовке к поступлению в университеты США», Дарья Хэнсон -  «Лучший лайф-коуч», Екатерина Федосова -  «Лучший онлайн-проект об отношениях», Диана Эссе -  «Лучший лайфхакер», Виктория Баянова -  «Прорыв года. Лучший блог об инвестициях», Дмитрий Скворцов -  «Лучший пластический хирург по восстановлению женского тела после родов», Алсу Кузнецова -  «Лучший серийный предприниматель», Александр Герчик -  «Лучший трейдер», Наталья Киреева -  «Лучший адвокат», Тигран Алексанян и Art Plastic - «Лучшая клиника пластической хирургии, стоматологии и косметологии», Дмитрий Федоров и «Дайго» - «Лучший продукт для здоровья, красоты и долголетия», Полина Лебедева и Industry design school -  «Лучшая школа дизайна интерьера», Мария Гайнутдинова и GoYa Consulting -  «Лучшая бухгалтерская компания», Руслан Буй -  «Лучший амбициозный шеф-повар», Екатерина Тихонова -  «Лучший психологический центр», Анна Симонова -  «Лучший продюсер онлайн-проекта»,  Екатерина Юрченко и Ирина Базыкина -  «Лучший интеллектуальный проект 2020 года», Светлана Сильваши -  «Лучший фэшн бренд с виртуальной примерочной», Алена Анисимкова - «Основатель лучшей онлайн-академии по самоисследованию», Анна Драгост -  «Лучший курс о том, как выйти замуж», Юлия Рассветная – «Прорыв года. За развитие отельного бизнеса и укрепление связей в сфере гостеприимства между UK и РФ», Юлия Сайфуллина – «Лучший инновационный бизнес в сфере красоты», Анастасия Бобылева – «Лучший проект по созданию и продвижению личного бренда экспертов и предпринимателей – 2020».

Также награды получили уже известные предприниматели и представители творческих видов бизнеса. А именно: Александр Кравцов («Экспедиция») – «Лучший основатель группы компаний», Игорь Рыбаков – «За развитие бизнеса в России», Александр Мостовой – «Лучший футбольный эксперт и основатель футбольной академии», Артем Муратов – «Лучший ведущий», Яна Крайнова – «Лучшая актриса сериалов», Виктория Бирюкова – «Лучшая актриса», Ирина Апексимова – «Лучшая театральная актриса», Анатолий Руденко – «Лучший актер», Николай Фоменко – «Лучший основатель радиостанции», Гоша Куценко – «Лучший основатель благотворительного фонда», Денис Матросов – «Лучший руководитель театра», Лина Дембикова – «Лучшая ведущая и предприниматель в сфере бьюти», Виктория Лукина – «Лучшая киноактриса». 

Своими выступлениями гостей вечера порадовали: поэтесса Любава Трофимова и гитарист Николай Слабинский, певицы Настя Чиква, I-MA, Анастасия Неонова, Druгая, Елена Фрейман, Анастасия Матафонова, певец Максим Завидия.

Также организаторы выражают благодарность фотографам Евгению Жуковскому, Алене Валькович, Екатерине Танклиевской и видеографу Никите Танклиевскому.

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