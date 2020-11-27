В Иране убит один из создателей ядерной отрасли страны

Недалеко от Тегерана убит физик-ядерщик, один из главных создателей ядерной программы Ирана, Мухсин Фахризаде, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Было подорвано взрывное устройство рядом с автомобилем Мухсина Фахризаде, а затем а месте покушения на развернулся бой между нападавшими и его охраной. Сообщается еще о нескольких погибших в результате нападения – речь может идти о родственниках Мухсина Фахризаде.

Официальный Тегеран уже пообещал отомстить за гибель своего ученого. «Этот подлый акт, где есть серьезные свидетельства роли Израиля, показывает отчаяние преступников в подстрекательстве к войне», – написал в твиттере министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.