В МВД анонсировали паспортную реформу в Москве

В МВД РФ анонсировали паспортную реформу в Москве. Согласно информации ведомства, жители российской столицы станут первыми обладателями электронных паспортов, передаёт Мослента.

«МВД совместно с Минцифры, московским правительством, а также другими заинтересованными госорганами и бизнес-сообществом прорабатывает подходы к проведению эксперимента по запуску паспорта с электронным носителем информации на территории Москвы с последующим его распространением на всю территорию страны», – подчеркнули в МВД.

Уже известно, что новый электронный документ, который заменит старые бумажные паспорта, будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую, которую при утере можно будет быстро заблокировать.

Также называются сроки введения электронных паспортов в Москве. В ведомстве уверяют, что проведение подготовительной работы к запуску удостоверения личности нового формата, как правового, так и технического характера, в пилотной зоне столицы планируется осуществить до 1 декабря 2021 года.