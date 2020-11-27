В Подмосковье продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 13 декабря

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о продлении карантинных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, до 13 декабря 2020 года. Постановлением продлены меры, которые действовали до 29 ноября в соответствии с предыдущим постановлением губернатора.

В частности, продлевается режим изоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания и блокируются их социальные карты. Продлевается дистанционное обучение студентов вузов и колледжей. Сохраняется запрет на проведение спортивных (кроме соревнований без зрителей), выставочных и развлекательных собраний.

За последние сутки на территории Московской области выявлено 1058 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время падении в Подмосковье было выявлено 107 828случаев инфицирования и 2 010 умерло.