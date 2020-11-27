В «Векторе» рассказали об условиях вакцинации «ЭпиВакКороной»

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков назвал условия вакцинации «ЭпиВакКороной».

По его словам, после в течение 3-х недель после введения этой вакцины от коронавируса COVID-19 следует избегать переохлаждения, перегрева и не употреблять спиртные напитки, передаёт РИА Новости.

Как пояснил специалист, никакая специальной подготовка перед вакцинацией «ЭпиВакКороной» не нужна. Но иммунной системе необходимо сфокусироваться на антигенах, которые содержит препарат.

«В этой связи нужно исключить отвлекающие, более иммунодоминантные антигены в виде сопутствующих инфекций, – подчеркнул Рыжиков. – Даже если коронавирус будет протекать бессимптомно, ответ на вакцину окажется ослабленным, так организм занят другими антигенами».

Кроме того, эксперт отметил, что после вакцинации иммунный ответ будет усилен.

«Данный баланс для каждого конкретного человека свой, кому-то применение вакцин во время бессимптомного течения заболевания может помочь, кому-то – будет бесполезным. На счёт того, что это навредит, я думаю, вряд ли», – сказал Рыжиков.

Также он напомнил, что «ЭпиВакКорона» не противопоказана людям с такими недугами, как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Но, как подчеркнул он, необходимо дать организму возможность сосредоточиться на антигенах вакцины, а для этого надо быть относительно здоровым человеком.

Также специалист заявил, что после двукратной прививки формируется иммунитет, но пожизненным он не будет.

«Скорее всего повторная вакцинация потребуется через 6-9 месяцев, после чего вакцинироваться надо будет один раз в три года.

Ранее сообщалось, что австралийские учёные утверждают, что им удалось наконец ответить на очень важный вопрос, связанный с коронавирусом COVID-19, а именно: как долго сохраняется иммунитет после первого заражения вирусом? Вопрос очень важный как для лучшего понимания природы коронавируса, так и для борьбы с ним и улучшения свойств вакцин.

Медики из университета Монаша пришли к выводу, что у переболевших COVID-19 людей иммунная защита против повторного заражения сохраняется не менее восьми месяцев. Это позволяет предположить, что и продолжительность действия вакцин от коронавируса тоже будет длительной.

Напомним, по данным оперативного штаба, в России суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции превысил максимум за весь период пандемии, достигнув показателя 27 543 случая.

Наибольший прирост отмечен в Москве - 7 918 новых случаев, что стало новым антирекордом. Скончалось от коронавируса в столице 77 человек, выписаны из московских больниц 6 484 человека. На втором месте Санкт-Петербург (+3687), на третьем Подмосковье (+1058). В пятерке также Нижегородская область (+459) и Свердловская область (+399).